गर्म वातावरण में काम करने से इन बीमारियों का जोखिम, WHO की रिपोर्ट से भारत में चिंता बढ़ी - WHO REPORT INDIA

गर्मी से संबंधित बीमारियों से पीड़ितों में से अधिकांश असंगठित क्षेत्र से हैं. भारत में 38 करोड़ लोग गर्मी से प्रभावित श्रम पर निर्भर हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 8:50 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि गर्म इनडोर और आउटडोर माहौल में लगातार काम करने से शारीरिक तनाव के साथ-साथ हाइपरथर्मिया, असामान्य किडनी फंक्शन, डिहाइड्रेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन जैसे स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है.

यह निष्कर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां 75 प्रतिशत कार्यबल या 38 करोड़ लोग गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रम पर निर्भर हैं. वर्तमान में उच्च पर्यावरणीय तापमान के प्रतिकूल परिणाम वैश्विक जनसंख्या के लगभग आधे भाग द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं.

WHO ने अपनी रिपोर्ट में कार्यस्थल पर गर्मी की परेशानी (ताप तनाव) के कारण दैनिक आधार पर शारीरिक श्रम में लगे लाखों श्रमिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रमुख नकारात्मक स्वास्थ्य और उत्पादकता प्रभावों का समाधान करने के महत्व पर प्रकाश डाला है. विश्व स्वास्थ्य निकाय ने कहा कि उच्च पर्यावरणीय तापमान विशेष रूप से विकासशील देशों में सबसे कमजोर नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिसमें बच्चों, वृद्धों और गरीबी में रहने वाले लोगों को अत्यधिक गर्मी के दौरान मृत्यु और बीमारी का सबसे अधिक खतरा होता है.

डब्ल्यूएचओ ने कहा, "इन प्रभावों से न सिर्फ व्यक्तिगत आजीविका प्रभावित हो सकती है, बल्कि पारिवारिक आय भी प्रभावित हो सकती है और गरीबी में कमी लाने की प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है - विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो शारीरिक श्रम पर अत्यधिक निर्भर हैं, जैसे कृषि, निर्माण और मछली पकड़ने के क्षेत्र."

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. तामोरिश कोले के अनुसार, कार्यस्थल पर ताप तनाव पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भारत के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां लाखों लोग खुले में या खराब हवादार वातावरण में काम करते हैं.

सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन (इंडिया) के पूर्व अध्यक्ष कोले ईटीवी भारत को बताया, "बढ़ते तापमान ने पहले ही कई क्षेत्रों को असुरक्षित गर्मी वाले क्षेत्रों में धकेल दिया है, जिससे यह न सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या बन गई है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक खतरा भी बन गया है. भारत सबसे कमजोर देशों में से एक है, जो आने वाले दशकों में गर्मी से संबंधित बीमारियों और मृत्यु दर का सामना कर सकता है, लाखों नौकरियों के नुकसान और जीडीपी में बड़ी गिरावट का अनुमान है."

दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम
गंभीर ताप थकावट से ऊतकों और अंगों को क्षति हो सकती है, जो कई सप्ताह तक बनी रह सकती है, जबकि तापघात से अक्सर कंकाल की मांसपेशी, अंग (यकृत, गुर्दे, हृदय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र) और प्रणालीगत विकृतियां (कोएगुलोपैथी, प्रणालीगत सूजन प्रतिक्रिया सिंड्रोम) उत्पन्न होती हैं, जिन्हें ठीक होने में महीनों या उससे अधिक समय लग सकता है.

डब्ल्यूएचओ ने कहा, "इससे पता चलता है कि हीट स्ट्रोक से अक्सर अवशिष्ट ऊतक और अंग क्षति होती है, जिसका आसानी से पता नहीं चल पाता, लेकिन यह दीर्घकालिक बीमारी और मृत्यु दर में वृद्धि से जुड़ा होता है."

ताप तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
महामारी विज्ञान और प्रायोगिक अनुसंधान दर्शाते हैं कि गर्म वातावरण में काम करने से थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती बढ़ सकती है, साथ ही निर्णय लेने, एकाग्रता, सतर्कता, निपुणता और समन्वय में भी कमी आ सकती है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, "मेटा-विश्लेषणात्मक साक्ष्य बताते हैं कि पर्यावरणीय गर्मी मानव सूचना प्रसंस्करण और मनो-गतिशील क्षमताओं को लगभग 10 प्रतिशत तक कमजोर कर देती है. ये संज्ञानात्मक और भावनात्मक स्थितियां व्यक्तियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं की अनदेखी करने या अपने कर्तव्यों का पालन करते समय ध्यान भटकाने का कारण बन सकती हैं."

कार्यस्थल पर ताप तनाव से संबंधित बीमारियों का उच्च जोखिम
कार्यस्थल पर ताप तनाव से संबंधित बीमारी और मृत्यु दर के जोखिम कारकों में गर्मी के अनुकूल न हो पाना, कम शारीरिक फिटनेस, निर्जलीकरण, अधिक आयु, उच्च बॉडी मास इंडेक्स, अंतर्निहित चिकित्सा स्वास्थ्य स्थितियां और कुछ दवाएं शामिल हैं.

डब्ल्यूएचओ ने कहा, "तेजी से विकसित हो रहे हाइपरथर्मिया के सामान्य निरीक्षण से पता चलता है कि पहले से मौजूद बीमारी या सूजन से होने वाला बुखार शारीरिक कार्य के प्रति सामान्य प्रतिरक्षा और हाइपरथर्मिक प्रतिक्रिया को बढ़ा सकता है या आणविक सुरक्षा तंत्र से समझौता कर सकता है."

सबसे ज्यादा प्रभावित कार्यस्थल
धूप में काम करने पर कार्यस्थल पर गर्मी का तनाव काफी ज्यादा होता है, जहां छाया में काम करने की तुलना में वेट-बल्ब ग्लोब तापमान (WBGT) आमतौर पर 2°C से 3°C तक बढ़ जाता है.

डब्ल्यूएचओ के अध्ययन में कहा गया है, "दिन के गर्म घंटों में धूप में बाहर काम करने वाले व्यवसायों में कार्यस्थल पर गर्मी के तनाव और शारीरिक गर्मी के तनाव का विशेष जोखिम होता है. गर्मी के मौसम में बाहरी निर्माण और कृषि कार्य को अक्सर कार्यस्थल पर गर्मी के तनाव से जुड़ी बीमारी और मृत्यु दर का अनुभव करने के लिए सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है."

भारत की स्थिति
बिहार के एक ईंट भट्ठा मजदूर राम यादव की हाल ही में ग्रेटर नोएडा में लू लगने से मौत हो गई. हालांकि, इस तरह की मौत का यह एकमात्र मामला नहीं है. ऐसी कई घटनाएं हैं जहां भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस तरह के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है.

भारत में, 75 प्रतिशत तक कार्यबल यानी 38 करोड़ लोग, गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रम पर निर्भर हैं. भारत में पिछले 5 वर्षों में लू लगने से 3798 लोगों की मौत हुई है, जिनमें महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार जैसे राज्य शीर्ष पर हैं.

भारत में असंगठित क्षेत्र का विस्तार!
पूर्व सांसद और अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के वरिष्ठ नेता हन्नान मोल्लाह के अनुसार, कंपनियों के बंद होने और छंटनी के कारण कई लोग संगठित क्षेत्र छोड़ रहे हैं. मोल्लाह ने कहा, "संगठित क्षेत्र में केवल सात प्रतिशत लोग बचे हैं और पूरी दुनिया में 93 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में हैं. यह सरकार की पॉलिसी है. अगर सरकार लोगों की भर्ती करती है, तो उसे उन्हें स्थायी नौकरी देनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी, पेंशन देनी होगी और कुछ औद्योगिक नियमों का पालन करना होगा."

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र का निर्माण और उसका विस्तार करना अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद की एक अंतरराष्ट्रीय नीति है. मोल्लाह ने आगे कहा, "भारत में 14.5 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में बस जाते हैं और वे सभी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं."

बढ़ते वैश्विक तापमान ने भारत के बड़े हिस्से को पहले ही खतरनाक ताप क्षेत्रों में धकेल दिया है, जहां आर्द्र बल्ब ग्लोब का तापमान अक्सर सुरक्षित कार्य सीमा से अधिक हो जाता है.

डॉ. कोले ने कहा, "इस संदर्भ में, यह रिपोर्ट सिर्फ एक स्वास्थ्य सलाह ही नहीं है, बल्कि मानव जीवन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए जोखिमों के बारे में एक स्पष्ट चेतावनी भी है. भारत उन देशों में से एक है जो ताप से संबंधित बीमारियों और मृत्यु दर के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, और ताप के कारण उत्पादकता में होने वाले नुकसान से आने वाले दशकों में देश को लाखों नौकरियां और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कई प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान है."

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2030 तक, भारत ताप से संबंधित उत्पादकता हानि का सबसे अधिक वैश्विक बोझ उठाएगा, जो करोड़ों पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है.

ताप तनाव निर्जलीकरण और थकावट से लेकर घातक परिश्रम की स्थितियां और लंबे समय तक ताप के संपर्क में रहने से गुर्दे, हृदय और तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं. भारत में, जहां कृषि, निर्माण और खनन बाहरी श्रम पर निर्भर हैं, यह स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा है.

डॉ. कोले ने आगे कहा, "रोकथाम के लिए आराम-कार्य चक्र, छायादार क्षेत्र, हाइड्रेशन और ठंडे काम के घंटे, साथ ही तरल पदार्थ, हल्के कपड़े और शुरुआती लक्षणों के प्रति जागरुकता जैसे व्यक्तिगत उपायों की जरूरत होती है. संदिग्ध मामलों में त्वरित शीतलन जीवनरक्षक है, जबकि वेंटिलेशन, परावर्तक छत (reflective roofing) और मशीनीकरण जैसे इंजीनियरिंग समाधान जोखिम को और कम कर सकते हैं."

