मोअज़म मोहम्मद

श्रीनगर: कश्मीर के लिए मालगाड़ी सेवा की शुरुआत ने भले ही चारों ओर से घिरी घाटी को बाहरी दुनिया के करीब ला दिया हो, लेकिन आंतरिक रूप से इसने लोकल सीमेंट उद्योग के लिए अस्थिरता और चिंता पैदा कर दिया है.

9 अगस्त को घाटी में प्रवेश करने के लिए पीर पंजाल पर्वतमाला को पार करने वाली पहली मालगाड़ी सेवा के बाद से कश्मीर के बाजारों में बड़े ब्रांडों के सीमेंट की भरमार हो गई है. ऐसा होने से कीमतों में 70 रुपये प्रति सीमेंट बैग की कमी आई है, जिसके कारण कश्मीर के निर्माण क्षेत्र में उथल-पुथल मच गई है. यहां राष्ट्रीय ब्रांडों की तुलना में कम कीमत पर सीमेंट बेचने वाली 9 लोकल सीमेंट कंपनियों का दबदबा रहा है.

नए आर्थिक सर्वे के मुताबिक, निर्माण क्षेत्र सकल राज्य मूल्य (जीएसटी) में लगभग 42.46 प्रतिशत का योगदान देता है. 2023-24 (पीएलएफएस) में 14.94 प्रतिशत रोजगार हिस्सेदारी के साथ एक प्रमुख नियोक्ता रहा है, जो जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास की गति को दर्शाता है.

पुलवामा जिले में स्थित कश्मीर के 9 चालू सीमेंट संयंत्र अपने संयंत्रों से प्रतिदिन अनुमानित 600 ट्रकों का परिवहन करते हैं, जिनमें लगभग 5000 टन सीमेंट होता है. एक अनुमान के मुताबिक, 50 हजार लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से आजीविका कमा रहे हैं.

सीमेंट व्यापारियों ने बताया कि ट्रेन सेवा शुरू होने से बाहर से घाटी में लाए जाने वाले प्रत्येक सीमेंट बैग का भाड़ा घटकर मात्र 10 रुपये प्रति सीमेंट बैग रह गया है. जबकि जम्मू से सड़क मार्ग से यह 85 से 90 रुपये प्रति सीमेंट बैग होता है. इस प्रकार, एक सीमेंट बैग जो पहले 520 से 530 रुपये में बिकता था, अब स्थानीय बाजार में लगभग 460 से 470 रुपये में बिक रहा है. इसको लेकर स्थानीय सीमेंट निर्माता काफी चिंतित हैं.

कश्मीर में एक राष्ट्रीय सीमेंट ब्रांड के अधिकृत विक्रेता सबजार अहमद शेख ने ईटीवी भारत को बताया, "सीमेंट उद्योग में एक बड़ा बदलाव आया है. हमारी बिक्री में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. लोग अब बाहरी ब्रांड खरीद रहे हैं."

उद्योग के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पंद्रह दिन पहले, उधमपुर रेलवे स्टेशन पर प्रति बैग (पीपीसी सीमेंट ब्रांड) 417 रुपये का बिल आता था, जबकि कश्मीर तक ट्रक से परिवहन शुल्क लगभग 520 रुपये था. उन्होंने आगे कहा, "लेकिन अब ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद कीमतें कम हो गई हैं और अनंतनाग रेल डिपो पर सीमेंट का एक बैग 427 रुपये में पहुंच रहा है."

कश्मीर में मालगाड़ियों की सेवा शुरू होने के एक पखवाड़े बाद, अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि लगभग चार लाख सीमेंट के बैग ट्रेन से अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं. इससे पहले जून में कश्मीरी चेरी से लदी एक मालगाड़ी जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई के बांद्रा तक 24 टन फल लेकर चली थी.

एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में, कश्मीर जाने वाली मालगाड़ियों के जरिए सीमेंट पहुंचाया जा रहा है. हालांकि, रेलवे बोर्ड द्वारा आदर्श नगर, नई दिल्ली से बडगाम तक दैनिक संयुक्त पार्सल उत्पाद-रैपिड मालगाड़ी सेवा को मंजूरी मिलने के बाद धीरे-धीरे इन सेवाओं का विस्तार अन्य उत्पादों के लिए भी किया जाएगा.

जिस तरह इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कश्मीर के लिए चलाई गई पहली यात्री वंदे भारत ट्रेन ने कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव किया, उसी तरह मालगाड़ियों की शुरुआत इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी.

इस बदलाव से बाहरी राज्यों से कश्मीर आने वाले माल की लागत में प्रभावी रूप से कमी आएगी. साथ ही जहां बर्फबारी के कारण यातायात बाधित होता है, पहाड़ी श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की तुलना में इसमें व्यवधान की संभावना कम होगी. सीमेंट की आवक ने पहले ही मांग बढ़ा दी है और डीलरों ने पिछले एक पखवाड़े में बिक्री में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है.

शेख ने आगे कहा, "पिछले महीने मैंने 40 टन बाहरी ब्रांड का सीमेंट बेचा. इस महीने यह 150 टन के आंकड़े को पार कर चुका है." घाटी के ख्रीव और खानमोह में, जहां सीमेंट ब्रांड स्थापित हैं, राष्ट्रीय ब्रांडों की बढ़ती माँग ने स्थानीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में डाल दिया है. कई ब्रांड अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वितरकों और डीलरों को ऑफर और प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहे हैं.

राष्ट्रीय सीमेंट ब्रांड, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं सहित सीमेंट की महत्वपूर्ण बिक्री के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन की नीति अपनाते हैं. स्थानीय कंपनियां, बाजार पर अपना नियंत्रण कम होते देख, पुरस्कार राशि और यात्रा के ऑफर की ओर रुख कर रही हैं. दूसरी तरफ, सीमेंट निर्माता इस व्यवधान से रोज़गार पर असर पड़ने की आशंका जता रहे हैं क्योंकि पुलवामा के ख्रीव और खानमोह स्थित इन उद्योगों में 50,000 से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं.

एक सीमेंट ब्रांड के मालिक खुद को असहाय महसूस करते हुए कहते हैं कि वे बड़े ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते क्योंकि वे उनके अनुरूप सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदते हैं. एक उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि बड़े ब्रांडों को कोयला सस्ती दरों पर मिलता है. ट्रेन से और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली 30-40 प्रतिशत फ्लाई ऐश को सीमेंट प्रसंस्करण में मिलाकर, प्रत्येक बैग की कीमत कम कर देते हैं.

भारत में, फ्लाई ऐश का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है और सीमेंट उद्योग इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है. सीमेंट निर्माण संयंत्रों के शीर्ष निकाय, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इन इंडिया के अनुसार, इसका उपयोग 2016-17 में 63 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 83 प्रतिशत हो गया है. “लेकिन फ्लाई ऐश हमें उपलब्ध नहीं है, जबकि कोयले जैसे कच्चे माल पर परिवहन शुल्क के कारण आधार बढ़ जाता है.

