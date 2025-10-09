ETV Bharat / bharat

कैंसर रोगियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, बस में करेंगे फ्री सवारी, दिखाना होगा यह डॉक्यूमेंट

इस राज्य सरकार ने कैंसर रोगियों के लिए सराहनीय कदम उठाया है. इस कल्याणकारी कार्य से कैंसर रोगियों का मनोबल बढ़ेगा.

CANCER PATIENTS FREE KSRTC TRAVEL
केरल के परिवहन मंत्री के.बी. गणेश कुमार (ETV Bharat Kerala Desk)
Published : October 9, 2025 at 12:15 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल की राज्य सरकार ने कैंसर रोगियों के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सभी सरकारी बसों में कैंसर रोगियों के लिए फ्री ट्रेवेल की घोषणा की है. एक बड़े कल्याणकारी कदम के तहत परिवहन मंत्री के.बी. गणेश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि केरल में इलाज करा रहे कैंसर रोगी सुपर फास्ट सेवाओं और उससे नीचे की सभी केएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के पात्र होंगे.

राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य उन रोगियों का आर्थिक बोझ कम करना है जिन्हें कीमोथेरेपी, रेडिएशन और अन्य उपचारों के लिए बार-बार यात्रा करनी पड़ती है. गणेश कुमार ने कहा, 'राज्य में कहीं भी इलाज के लिए जाने वाले कैंसर रोगियों को केएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी जाएगी. सरकारी आदेश आज बाद में जारी किया जाएगा.'

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह लाभ न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी इलाज करा रहे मरीजों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए मरीज की इलाज संबंधी आवश्यकता की पुष्टि करने वाला डॉक्टर का प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा.

यह घोषणा विधानसभा में विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच की गई. मंत्री के यह बयान देते ही विपक्षी सदस्यों ने 'शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगाए, जिस पर गणेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी. मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, 'जब हम कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त यात्रा की बात करते हैं, तो विपक्ष 'शर्म करो' चिल्लाता है. लेकिन सदन के बाहर लोग पिछले कुछ दिनों से यहाँ चल रहे नाटक पर 'शर्म करो' कह रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि सरकार कमजोर वर्गों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करती है कि इलाज से जुड़े खर्च किसी को भी इलाज पाने से न रोकें. मंत्री ने कहा, 'कैंसर के मरीज पहले से ही भारी शारीरिक और भावनात्मक तनाव का सामना कर रहे हैं. यह मुफ्त यात्रा पहल करुणा और व्यावहारिक सहयोग दिखाने का हमारा तरीका है.'

अधिकारियों ने बताया कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) जल्द ही दिशानिर्देश जारी करेगा कि मरीज इस लाभ का दावा कैसे कर सकते हैं, जिसमें प्रमाणन और पहचान सत्यापन प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं. सबरीमाला स्वर्ण-प्लेटिंग विवाद पर राजनीतिक हंगामे के बीच की गई यह घोषणा एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय के रूप में सामने आई है जिससे राज्य भर के हजारों मरीजो और उनके परिवारों को लाभ हो सकता है.

इससे पहले दिन की कार्यवाही एक नए दौर के टकराव के साथ शुरू हुई जब विपक्ष ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से उनके हालिया बॉडी शेमिंग वाले बयान को वापस लेने और माफी मांगने की माँग की. मुख्यमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली गए हुए थे.

विधानसभा अध्यक्ष ए.एन. शमशीर की मर्यादा बनाए रखने की बार-बार की अपील को दरकिनार करते हुए विपक्षी विधायक सदन के बीचों-बीच आ गए और एक बैनर लहराया जिस पर लिखा था, 'एलडीएफ की केमिस्ट्री जिसने अय्यप्पन के सोने को तांबे में बदल दिया.'

इसके बाद अध्यक्ष ने वॉच एंड वार्ड स्टाफ को बैनर जब्त करने का निर्देश दिया, जिससे विपक्षी विधायकों और विधानसभा सुरक्षाकर्मियों के बीच थोड़ी देर के लिए हाथापाई हो गई. मामला कुछ देर के लिए बिगड़ गया, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री एम.बी. राजेश ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को शांत कराया.

ये भी पढ़ें- केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला गोल्ड-प्लेटिंग विवाद में विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया

