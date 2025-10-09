ETV Bharat / bharat

कैंसर रोगियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, बस में करेंगे फ्री सवारी, दिखाना होगा यह डॉक्यूमेंट

तिरुवनंतपुरम: केरल की राज्य सरकार ने कैंसर रोगियों के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सभी सरकारी बसों में कैंसर रोगियों के लिए फ्री ट्रेवेल की घोषणा की है. एक बड़े कल्याणकारी कदम के तहत परिवहन मंत्री के.बी. गणेश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि केरल में इलाज करा रहे कैंसर रोगी सुपर फास्ट सेवाओं और उससे नीचे की सभी केएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के पात्र होंगे.

राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य उन रोगियों का आर्थिक बोझ कम करना है जिन्हें कीमोथेरेपी, रेडिएशन और अन्य उपचारों के लिए बार-बार यात्रा करनी पड़ती है. गणेश कुमार ने कहा, 'राज्य में कहीं भी इलाज के लिए जाने वाले कैंसर रोगियों को केएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी जाएगी. सरकारी आदेश आज बाद में जारी किया जाएगा.'

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह लाभ न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी इलाज करा रहे मरीजों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए मरीज की इलाज संबंधी आवश्यकता की पुष्टि करने वाला डॉक्टर का प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा.

यह घोषणा विधानसभा में विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच की गई. मंत्री के यह बयान देते ही विपक्षी सदस्यों ने 'शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगाए, जिस पर गणेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी. मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, 'जब हम कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त यात्रा की बात करते हैं, तो विपक्ष 'शर्म करो' चिल्लाता है. लेकिन सदन के बाहर लोग पिछले कुछ दिनों से यहाँ चल रहे नाटक पर 'शर्म करो' कह रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि सरकार कमजोर वर्गों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करती है कि इलाज से जुड़े खर्च किसी को भी इलाज पाने से न रोकें. मंत्री ने कहा, 'कैंसर के मरीज पहले से ही भारी शारीरिक और भावनात्मक तनाव का सामना कर रहे हैं. यह मुफ्त यात्रा पहल करुणा और व्यावहारिक सहयोग दिखाने का हमारा तरीका है.'