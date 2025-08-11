बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित एक फाइनेंस कंपनी के साथ बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है. यहां साइबर अपराधियों कंपनी से 47 करोड़ रुपये की ठगी की है.

यह ठगी मराठहल्ली आउटर रिंग रोड स्थित बेंगलुरु की एक फाइनेंस कंपनी के खाते से की गई है. पुलिस ने बताया कि, व्हिज्डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक सीनियर मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

6 और 7 अगस्त को, कंपनी की अनुमति के बिना कुछ खातों में अनियमित और संदिग्ध धनराशि ट्रांसफर की गई थी. 7 अगस्त को, कंपनी को इसकी जानकारी हुई तो उसने तुरंत संबंधित बैंकों को सूचित किया. उसके बाद संबंधित कंपनी के खाते और डेबिट फ्रीज कर दिया गया.

आंतरिक जांच से पता चला कि, जिन खातों में धनराशि ट्रांसफर की गई थी, वे कंपनी द्वारा प्रतीक्षा सूची में नहीं थे और उनके आईपी पते विदेशी थे. कंपनी ने तुरंत सीसीबी के साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जिन खातों से धनराशि ट्रांसफर की गई थी, उसकी पूरी जानकारी जुटा लिए गए हैं. वहीं खातों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

व्हिज्डम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के एक सीनियर मैनेजर ने शिकायत में बताया कि, 7 अगस्त को कंपनी की मैन्युअल सुलह प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि 6 और 7 अगस्त को कंपनी की अनुमति के बिना कुछ खातों में कई अनियमित और संदिग्ध धन ट्रांसफर किए गए थे.

उन्होंने कहा कि, जैसे ही मामला सामने आया, कंपनी ने तुरंत बैंकों से संबंधित बैंक खातों के डेबिट को फ्रीज करने के लिए कहा. कंपनी की आंतरिक जांच से पता चला कि धन हस्तांतरण न तो हमारी कंपनी के भीतर से हुआ था, न ही प्रतीक्षा सूची वाले आईपी पते से हुआ था. उन्होंने कहा कि, आईपी पते भारत के बाहर पाए गए.

उन्होंने कहा कि, उनकी आंतरिक गणना के आधार पर, लगभग 47 करोड़ रुपये का धन अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया है. उन्होंने शिकायत में इस बड़े धोखाधड़ी के संबंध में तुरंत जरूरी कार्रवाई करने को कहा है.

