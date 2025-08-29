श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक अदालत ने उत्तराधिकार विवाद में पुलिस को आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश को बरकरार रखा है और कहा है कि कथित तौर पर धोखाधड़ी से प्राप्त कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र को मामूली अनियमितता मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

अतिरिक्त सेशन जज फारूक अहमद भट के 27 अगस्त को सुनाए गए इस आदेश में व्यवसायी अब्दुल हामिद वानी और उनके बेटों जुबैर और नुमैर द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई. उन्होंने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 11 अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें अपराध शाखा को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.

2020 का है केस

यह विवाद फरवरी 2020 का है, जब सरकारी कर्मचारी सबिया रजब की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी. उनकी पहली शादी से हुए उनके दो बेटे, हुजैफ और काशिफ जावेद गाजी कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके सौतेले पिता अब्दुल हमीद वानी और उनके बेटों ने दिसंबर 2020 में स्थानीय तहसीलदार से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है, तो वे दंग रह गए. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दस्तावेज का इस्तेमाल ग्रेच्युटी, पेंशन और मेडिकल रीइम्बर्समेंट जैसे लाभों का दावा करने के साथ-साथ उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए भी किया गया.

गाजी दंपत्ति के अनुसार संबंधित तहसीलदार द्वारा बिना किसी जांच के और सबिया रजब के जैविक उत्तराधिकारियों के अस्तित्व को छिपाकर प्रमाण पत्र जारी किया गया था. उनकी शिकायत के बाद मई 2021 में तहसीलदार ने इसे रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद गाज़ी दंपत्ति, उनके नाना-नानी और स्वयं वानी को वैध उत्तराधिकारी बताते हुए एक नया उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया.

साजिश रचने का आरोप

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी अर्जी में दोनों भाइयों ने वानी के परिवार पर जानबूझकर साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि जाली प्रमाणपत्र का इस्तेमाल बकाया वेतन निकालने, बैंक लॉकर तक पहुंचने और यहां तक कि नोएडा में उनकी मां के फ्लैट को बेचने के लिए किया गया.

उन्होंने स्थानीय अधिकारियों पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया, जिन्होंने नवंबर 2020 में प्रमाणपत्र के लिए उनका आवेदन प्राप्त होने के बावजूद निर्णय रोक दिया और इसके बजाय वानी दंपत्ति के आवेदन को सुविधाजनक बनाया. जज भट ने अपने 14 पृष्ठों के आदेश में कहा, "पूरा विवाद संदिग्ध प्रतीत होता है और यह पता लगाने की आवश्यकता है कि कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में किसने योगदान दिया है, जो वास्तव में धोखाधड़ी, छल और गलत बयानी पर आधारित प्रतीत होता है."

'गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं'

अदालत ने रेखांकित किया कि गाजी के हस्तक्षेप के बिना, "...निश्चित रूप से संशोधनवादियों ने प्रतिवादियों की कीमत पर गलत लाभ प्राप्त किया होगा, जो मृतक सबिया रजब के कानूनी उत्तराधिकारियों में से हैं." अभियुक्तों, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता इश्तियाक अहमद खान ने किया, ने तर्क दिया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश "कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना जल्दबाजी में पारित किया गया था." उन्होंने तर्क दिया कि अपराध शाखा ने पहले ही प्रारंभिक जांच कर ली है और उसे किसी भी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है.

बचाव पक्ष ने क्या कहा?

बचाव पक्ष ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नामित अभियुक्तों में से एक उमैर हामिद वानी 2007 से अमेरिका में रह रहा है और तब से भारत नहीं आया है, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवादित प्रमाणपत्र पहले ही रद्द किया जा चुका है और उसका कभी भी लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया. उनके वकील के अनुसार, यह मामला "संशोधनकर्ताओं को परेशान करने और उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर करने की एक चाल थी जिससे प्रतिवादियों को गलत लाभ होगा."

हालांकि, अदालत ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि तथ्यों को छिपाकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करना ही एक संज्ञेय अपराध है. जज ने कहा कि निचली अदालत के मजिस्ट्रेट द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) और प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देना सही था, जिसमें कहा गया था कि जब शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए. उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आदेश अंतरिम था और संशोधन के दायरे से बाहर था.

न्यायाधीश ने दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए लिखा, "एफआईआर दर्ज करने से अभियुक्त के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रभावित होती है, इसलिए यह आदेश अंतरिम है."

'ऐसा करना गैरकानूनी नहीं'

जज ने यह भी स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रक्रिया पुलिस की निष्क्रियता पर अंकुश लगाने के लिए है. उन्होंने कहा, "धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 के तहत पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानी रखने का प्रावधान करती है." न्यायाधीश ने कहा, "पुलिस को जांच शुरू करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं. ऐसा करना गैरकानूनी नहीं है."

"मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश देते हुए, जिसमें अपराध शाखा को 2 सितंबर तक अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, अदालत ने स्वीकार किया कि आपराधिक कार्यवाही के गंभीर परिणाम होते हैं.

न्यायाधीश भट ने लिखा, "जब पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) और 154(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है, तभी मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए आवेदन किया जाता है." उन्होंने आगे कहा, "पुलिस अधिकारी से संपर्क करना एक पूर्व शर्त है... मजिस्ट्रेट से तभी संपर्क किया जा सकता है जब पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे."

न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से और पूरी तरह से विवेक का प्रयोग करके काम किया था. उन्होंने फैसला सुनाया, "इन टिप्पणियों के आलोक में, निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से विवेक का प्रयोग करते हुए और तथ्यों व कानून का उचित मूल्यांकन करने के बाद आदेश पारित किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए इस अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो. तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है."

