'पैदल यात्रियों, नॉन-मोटराइज्ड वाहन की आवाजाही पर नियम बनाएं', सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और UTs को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (1ए) और 210डी के तहत नियम बनाने का निर्देश दिया.

By Sumit Saxena

Published : October 7, 2025 at 2:34 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को सार्वजनिक स्थानों पर गैर-मोटर चालित वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही को रेगुलेट करते हुए छह महीने के भीतर सड़क सुरक्षा नियम बनाने का निर्देश दिया हैं.

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने ये निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर के सर्जन एस राजशेखरन द्वारा दायर एक याचिका पर निर्देश जारी किए, जिन्होंने देश में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रकाश डाला था.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 138 (1ए) और 210डी के तहत ऐसे नियम बनाने का निर्देश दिया.

छह महीने की अवधि के भीतर नियम बनाने के आदेश

पीठ ने कहा, "अगर नियम पहले से नहीं बनाए गए हैं, तो हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हैं कि वे सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गैर-यांत्रिक चालित वाहनों और पैदल यात्रियों की गतिविधियों और पहुंच को रेगुलेट करने के उद्देश्य से छह महीने की अवधि के भीतर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (1ए) के तहत नियम बनाएं."

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों के लिए डिजाइन, निर्माण और मानकों के रखरखाव के लिए अधिनियम की धारा 210डी के तहत छह महीने के भीतर नियम बनाएं और अधिसूचित करें.

याचिकाकर्ता की मांग
याचिकाकर्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश देने की मांग की थी. बता दें मामले में विस्तृत आदेश बाद में अपलोड किया जाएगा.

