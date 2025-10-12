ETV Bharat / bharat

हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा, जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर रोड रोलर से टकराई कार, 4 की मौत

हरियाणा के सोनीपत में जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत हो गई है.

Four youths died in a road accident on the Jammu-Katra Expressway in Sonipat
हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 12, 2025 at 12:46 AM IST

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में शनिवार को जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई है. रूखी टोल नाके के नजदीक ये हादसा हुआ है.

हादसे में 4 की मौत : सोनीपत में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. शनिवार को जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर अचानक से एक कार बेकाबू हो गई और रोड रोलर से जा टकराई. हादसा इतनी भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई. सूचना पर सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है.

हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

रोड रोलर से टकराई कार : अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रोहतक ग्रामीण एरिया के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलवान रंगा का बेटा अपने चचेरे भाईयों के साथ जम्मू गया था. उसने जींद में इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने की फैक्ट्री लगाई हई है. वहां से लौटते हुए वो जब रूखी टोल के पास पहुचे तो सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से उनकी गाड़ी टकरा गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया. हादसे के चलते कुछ देर तक एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रुक गया और जाम के हालात देखने को मिले. कार कैसे बेकाबू हो गई, ये एक बड़ा सवाल है. इस बीच पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

SONIPAT ACCIDENT DEATHJAMMU KATRA EXPRESSWAYSONIPAT NEWSसोनीपत में हादसाSONIPAT ACCIDENT DEATH

