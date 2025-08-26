ETV Bharat / bharat

पंजाब में भीषण सड़क हादसा, सरकारी बस समेत चार वाहनों की टक्कर, कई लोग घायल - PRTC BUS COLLIDED

52 यात्रियों से भरी एक सरकारी पीआरटीसी बस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी सहित चार वाहन आपस में टकरा गए.

पंजाब में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 5:15 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब के बरनाला में सड़क हादसे कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं. यहां आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है. इस बीच मंगलवार को बरनाला-बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टी-पॉइंट हंडियाया के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक यहां ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण एक ऑल्टो कार, एक घोड़ा गाड़ी, 52 यात्रियों से भरी एक सरकारी पीआरटीसी बस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी सहित चार वाहन आपस में टकरा गए. हादसे में बस में सवार 35 से 40 यात्री और ड्राइवर घायल हो गए. उन्हें बरनाला के सरकारी अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है.

बस में लगभग 52 यात्री सवार
बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा ऑल्टो कार की घोर लापरवाही और भारी बारिश के कारण पीआरटीसी बस पर नियंत्रण न रख पाने के कारण हुआ है. जानकारी के मुताबिक पीआरटीसी बस बठिंडा से शिमला जा रही थी. बस में लगभग 52 यात्री सवार थे.

बस ने घोड़ागाड़ी को टक्कर मारी
रिपोर्ट के मुताबिक जब बस हंडियाया से थोड़ा आगे निकली तो सड़क पर घोड़ागाड़ी के आगे चल रही एक ऑल्टो कार ने अचानक गाड़ी को ढाबे की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद घोड़ागाड़ी अचानक रुक गई और पीछे आ रही पीआरटीसी बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, लेकिन बारिश के कारण वह बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और घोड़ागाड़ी को टक्कर मार दी.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया
टक्कर के बाद पीआरटीसी बस के पीछे आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे के संबंध में हंडियाया रोड सेफ्टी फोर्स के पुलिस कर्मियों ने 35 से 40 घायलों को एंबुलेंस में इलाज के लिए बरनाला के सरकारी अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में पहुंचाया, जिनमें से 6 से 7 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं. वहीं, सरकारी अस्पताल की डॉ गुरमेहर कौर ने बताया कि बस चालक गंभीर रूप से घायल है और कुछ यात्रियों का भी इलाज चल रहा है.

