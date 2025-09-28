ETV Bharat / bharat

असम के गोवालपारा में मुठभेड़, पुलिस ने चार लुटेरों को मार गिराया

असम के गोवालपारा जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में चार कथित लुटेरों को मार गिराया.

असम के गोवालपारा में मुठभेड़, पुलिस ने चार लुटेरों को मार गिराया (Photo Credit/ Sengbath Marak)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 9:05 PM IST

गोवालपारा: असम के गोवालपारा जिले में पुलिस ने रविवार तड़के एक मुठभेड़ में चार कथित लुटेरों को मार गिराया. यह मुठभेड़ जिले के धूपधारा घिलाडुबी क्षेत्र में हुई. अधिकारियों के मुताबिक, लुटेरों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी गोलीबारी में चार लुटेरों की मौत हो गई.

गोवालपारा के पुलिस अधीक्षक नवनीत महंत ने बताया कि चार लुटेरों के एक गिरोह ने शनिवार रात असम-मेघालय सीमा पर घिलाडुबी में एक व्यापारी का अपहरण करने के लिए ठिकाना बनाया था. गोवालपारा जिला पुलिस को एक गोपनीय स्रोत से चार लुटेरों के इस गिरोह के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत महंत और दुधनोई उप-मंडल के पुलिस अधीक्षक अभिलाष बरुआ के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टीम असम-मेघालय सीमा पर घिलाडुबी पहुंची.

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के आने की खबर सुनते ही लुटेरों के गिरोह ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. पुलिस टीम ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था, जहां चारों लुटेरा ठिकाना बनाए थे. खुद को घिरा देख लुटेरों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें दो लुटेरों को मार गिराया, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मुठभेड़ क्षेत्र से चार लुटेरों को बरामद किया और उन्हें धूपधारा मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि, बताया गया है कि दो घायल लुटेरों की भी मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक महंत ने बताया कि लुटेरों की पहचान मुकुंदा राभा, सबूर अली, जहीरुल इस्लाम और सेंगबाथ मारक के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल से चार पिस्तौल, गोला-बारूद, एक चार पहिया वाहन और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि लुटेरे हथियारों की आपूर्ति में भी शामिल थे.

एसपी नवनीत महंत ने बताया कि लुटेरों के साथ गोलीबारी के दौरान, जिला पुलिस अधीक्षक अभिलाष बरुआ का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.

