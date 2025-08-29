ETV Bharat / bharat

मयूराक्षी नदी में नहाने गए चार छात्र डूबे, एक का शव बरामद, अन्य तीन की तलाश जारी - STUDENTS DROWNED

दुमका के मयूराक्षी नदी में नहाने गए चार छात्र डूब गए. एक का शव बरामद किया गया है.

Four students drowned in Mayurakshi river
मयूराक्षी नदी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 8:58 AM IST

3 Min Read

दुमका: जिले के जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मयूराक्षी नदी में स्नान करने गए चार छात्र डूब गए. इनमें से एक छात्र कृष्ण सिंह का शव बरामद किया गया है. अगल-बगल से गोताखोर बुलाए गए हैं. तीनों छात्र की तलाश की जा रही है. घटनास्थल से चार मोबाइल और चार लड़कों के कपड़े पुलिस ने बरामद किया है.

कल शाम घर से निकले थे छात्र

दरअसल, दुमका शहर के रहने वाले ये चार दोस्त कल शाम घर से निकले थे और घर नहीं पहुंचे. रात में परिवार वालों ने खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला. इधर देर रात जामा थाना के हरिपुर गांव के लोगों ने देखा कि कुछ लड़कों के कपड़े नदी के किनारे रखे हुए हैं पर वे गायब हैं. अनहोनी की आशंका से उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

इधर, परिजनों को भी यह सारी जानकारी प्राप्त हुई तो वे नदी किनारे पहुंचे. फिलहाल शहर के बक्शी बांध इलाके के रहने वाले कृष्ण सिंह (उम्र 17) वर्ष जो स्थानीय जिला स्कूल में 12वीं का छात्र है उसका शव बरामद किया गया है. अन्य जिन छात्रों के लापता होने की बात कही जा रही है उनके नाम है - आर्यन कुमार, कृष और आर्यन.

नदी में अत्यधिक पानी होने की वजह से हो रही है परेशानी

दरअसल, पिछले दो महीने से लगातार बारिश की वजह से मयूराक्षी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है. लगभग 20 फीट पानी नदी में बताई जा रही है. इस वजह से अन्य छात्रों को निकालने में काफी परेशानी हो रही है. मौके पर जामा थाना की पुलिस पहुंच गई है.

2016 में यहीं डूबे थे छह छात्र

मयूराक्षी नदी में जिस जगह यह हादसा हुआ है उसे लोग स्थानीय भाषा में मिनी गोवा कहते हैं क्योंकि पूरे वर्ष यहां काफी पानी रहता है. इसी जगह पर वर्ष 2016 में स्नान करने गए छह छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी. उनमें से पांच का तो शव बरामद किया गया था पर आज तक एक छात्र की डेड बॉडी मिल नहीं पाई थी. इस तरह से यह दूसरा अवसर है जब मयूराक्षी नदी में इतना बड़ा हादसा हुआ है.

एसपी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने जानकारी दी कि रात में ही इस हादसे की सूचना मिली. उसके बाद से छात्रों की खोजबीन की जा रही है. गोताखोरों की और टीम बुलाई गई है, जिसे जल्द नदी में उतारा जाएगा

यह भी पढ़ें:

पलामू: कोयल नदी में डूबे ममेरे-फुफेरे भाई, नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे दोनों

साहिबगंज में 31 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, एक का शव बरामद, तीन लापता

खूंटी में तालाब में डूबने से दो बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

दुमका: जिले के जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मयूराक्षी नदी में स्नान करने गए चार छात्र डूब गए. इनमें से एक छात्र कृष्ण सिंह का शव बरामद किया गया है. अगल-बगल से गोताखोर बुलाए गए हैं. तीनों छात्र की तलाश की जा रही है. घटनास्थल से चार मोबाइल और चार लड़कों के कपड़े पुलिस ने बरामद किया है.

कल शाम घर से निकले थे छात्र

दरअसल, दुमका शहर के रहने वाले ये चार दोस्त कल शाम घर से निकले थे और घर नहीं पहुंचे. रात में परिवार वालों ने खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला. इधर देर रात जामा थाना के हरिपुर गांव के लोगों ने देखा कि कुछ लड़कों के कपड़े नदी के किनारे रखे हुए हैं पर वे गायब हैं. अनहोनी की आशंका से उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.

इधर, परिजनों को भी यह सारी जानकारी प्राप्त हुई तो वे नदी किनारे पहुंचे. फिलहाल शहर के बक्शी बांध इलाके के रहने वाले कृष्ण सिंह (उम्र 17) वर्ष जो स्थानीय जिला स्कूल में 12वीं का छात्र है उसका शव बरामद किया गया है. अन्य जिन छात्रों के लापता होने की बात कही जा रही है उनके नाम है - आर्यन कुमार, कृष और आर्यन.

नदी में अत्यधिक पानी होने की वजह से हो रही है परेशानी

दरअसल, पिछले दो महीने से लगातार बारिश की वजह से मयूराक्षी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है. लगभग 20 फीट पानी नदी में बताई जा रही है. इस वजह से अन्य छात्रों को निकालने में काफी परेशानी हो रही है. मौके पर जामा थाना की पुलिस पहुंच गई है.

2016 में यहीं डूबे थे छह छात्र

मयूराक्षी नदी में जिस जगह यह हादसा हुआ है उसे लोग स्थानीय भाषा में मिनी गोवा कहते हैं क्योंकि पूरे वर्ष यहां काफी पानी रहता है. इसी जगह पर वर्ष 2016 में स्नान करने गए छह छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी. उनमें से पांच का तो शव बरामद किया गया था पर आज तक एक छात्र की डेड बॉडी मिल नहीं पाई थी. इस तरह से यह दूसरा अवसर है जब मयूराक्षी नदी में इतना बड़ा हादसा हुआ है.

एसपी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने जानकारी दी कि रात में ही इस हादसे की सूचना मिली. उसके बाद से छात्रों की खोजबीन की जा रही है. गोताखोरों की और टीम बुलाई गई है, जिसे जल्द नदी में उतारा जाएगा

यह भी पढ़ें:

पलामू: कोयल नदी में डूबे ममेरे-फुफेरे भाई, नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे दोनों

साहिबगंज में 31 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, एक का शव बरामद, तीन लापता

खूंटी में तालाब में डूबने से दो बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENTS DROWNED IN DUMKASTUDENTS DROWNED IN MAYURAKSHIMAYURAKSHI RIVER IN DUMKAदुमका में चार छात्र डूबेSTUDENTS DROWNED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.