ETV Bharat / bharat

लखीमपुर खीरी में नदी में नहाते समय एक ही परिवार के चार सदस्यों की डूबकर मौत - Four people died by drowning in river

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jun 10, 2024, 10:43 AM IST | Updated : Jun 10, 2024, 12:06 PM IST

FOUR PEOPLE DIED BY DROWNING IN RIVER ( Etv Bharat reporter )

Last Updated : Jun 10, 2024, 12:06 PM IST