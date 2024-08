ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, भोजन में कीटनाशक पाए जाने का संदेह - Four Of Family Die In Karnataka

रायचूर: कर्नाटक के रायचूर जिले में दोपहर का खाना खाने के बाद एक दम्पति और उनके दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बेटी गंभीर रूप से बीमार है. इस संबंध में पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मौत का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है. वहीं अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों में फूड प्वॉइजनिंग के लक्षण दिखे, लेकिन जांच में पता चला है कि उन्होंने जो खाना खाया था, उसमें कीटनाशक मिला हुआ था. यह घटना बुधवार को रायचूर के सिरवावा तालुक के कल्लुरु गांव में हुई. मृतकों की पहचान भीमन्ना (60), उसकी पत्नी ईरम्मा (57) और बच्चों मल्लेशा (21) व पार्वती (19) के रूप में हुई है. वहीं दम्पति की बड़ी बेटी मल्लम्मा (23) का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, परिवार ने बुधवार को दोपहर में चपाती, सब्जी और मांस खाया और फिर खेत पर चले गए. खेत में काम करते समय उन्हें पेट में दर्द हुआ. अगले दिन सभी को उल्टी की शिकायत हुई और उन्हें इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना पर सिरवारा थाने की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. रिम्स अस्पताल का दौरा करने वाले रायचूर जिला कलेक्टर के. नितीश ने कहा, 'प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, भीमन्ना के परिवार के सदस्य बुधवार दोपहर भोजन के बाद बीमार पड़ गए और उन्हें तेज उल्टी की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया.'

कलेक्टर ने बताया कि उपचार के दौरान भीमन्ना की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी, दो बेटियों और एक बेटे को कल शाम पांच बजे रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान भीमन्ना की पत्नी, छोटी बेटी और बेटे के कल रात से ही कई अंगों के काम करना बंद कर दिए जाने की वजह से मौत हो गई, जबकि उनकी बड़ी बेटी कोमा में है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है. उन्होंने बताया कि चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जो खाना खाया था उसमें कीटनाशक थे.उन्होंने कहा कि हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि परिवार ने आत्महत्या का प्रयास किया था या नहीं. जांच चल रही है.