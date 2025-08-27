ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के पास मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर - GADCHIROLI ENCOUNTER

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए, जिनमें तीन महिला नक्सली शामिल हैं.

Four Naxals killed in encounter near Maharashtra-Chhattisgarh border
प्रतीकात्मक तस्वीर (File)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 4:46 PM IST

गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए, जिनमें तीन महिला नक्सली शामिल हैं. पुलिस ने एक बयान में कहा कि यह घटना गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की सीमा के पास हुई.

बयान में कहा गया है कि पुलिस को 25 अगस्त को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि गट्टा दलम, कंपनी संख्या 10 और गढ़चिरौली डिवीजन के अन्य माओवादी समूह कोपरशी वन क्षेत्र में मौजूद हैं. इसके बाद गढ़चिरौली पुलिस के नक्सल विरोधी कमांडो बल सी-60 की 19 टुकड़ियां और सीआरपीएफ के त्वरित कार्रवाई दल की दो टुकड़ियां इलाके में भेजी गईं.

पुलिस ने बताया कि पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओ.एम. रमेश के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की टीम बुधवार सुबह जंगल में पहुंची. बयान में कहा गया है कि जब टीम तलाशी अभियान चला रही थी, तभी नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और लगभग आठ घंटे तक रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रही.

अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद मुठभेड़ स्थल से तीन महिलाओं और एक पुरुष के शव बरामद हुए. साथ ही एक एसएलआर राइफल, दो इंसास राइफल और एक .303 राइफल बरामद की गईं. बयान में कहा गया है कि इलाके में शेष नक्सलियों की तलाशी अभियान जारी है.

