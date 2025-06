ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में भीषण हादसा, दीवार ढहने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत - UTTARKASHI WALL COLLAPSE

दीवार गिरने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 20, 2025 at 9:39 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 9:46 AM IST 2 Min Read

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): जनपद के राजस्व ग्राम ओडाटा के मोरा तोक स्थित गुजर्र बस्ती में एक भीषण हादसा हो गया. इसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई. सूचना के बाद राजस्व, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत: शुक्रवार रात करीब दो बजे गुलाम हुसैन के आवासीय मकान की दीवार अचानक ढह गई. जिसमें सो रहे परिवार के सदस्य मलबे में दब गए. मृतकों की पहचान गुलाम हुसैन (26 वर्ष) पुत्र अली अहमद, उसकी पत्नी रुकमा खातून (23 वर्ष), पुत्र आबिद (3 वर्ष) और 10 माह की बेटी सलमा के रूप में हुई है. इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस-प्रशासन को दी. सूचना मिलते ही तहसीलदार मोरी जब्बर सिंह असवाल, राजस्व उप निरीक्षक, एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस-प्रशासन ने घटनास्थल का किया निरीक्षण (Video-ETV Bharat) दीवार गिरने से हुआ हादसा: तहसीलदार जब्बर सिंह असवाल ने घटना की पुष्टि की और बताया कि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश चारों सदस्यों को बचाया नहीं जा सका. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दीवार गिरने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन क्षेत्र में हुई हालिया भारी बारिश या मकान की स्थिति को एक संभावित कारक के रूप में देखा जा रहा है. प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. वहीं गुलाम हुसैन कच्चा मकान बनाकर रह रहा था, जो हादसे का शिकार हो गया. पढ़ें-केदारनाथ@13: केदारघाटी को डराता है जून का महीना, आफत और आपदा से जुड़ा कनेक्शन

