ETV Bharat / bharat

तेलंगाना : गणेश चंदा नहीं देने पर चार परिवारों को जाति से निकाला, केस दर्ज

जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 11, 2025 at 1:46 PM IST 2 Min Read

जगित्याल : तेलंगाना के जगित्याल जिले में गणेश चंदा देने से मना करने पर चार परिवारों को उनकी जाति से निष्कासित किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि जगित्याल ग्रामीण मंडल के कल्लेडा गांव में यह घटना घटी. इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले में दो दिन पहले गांव में एक नोटिस जारी कर अन्य लोगों को चारों परिवारों से बातचीत नहीं करने की चेतावनी दी गई थी. इसमें कहा गया था कि किसी भी उल्लंघन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नोटिस में आगे कहा गया था कि इसे नहीं मानने पर दुबई सहित विदेश में रहने वाले परिवार के किसी भी सदस्य को जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा. इसीक्रम में जगित्याल ग्रामीण पुलिस को दप्पू चंदा के दृश्य दिखाने वाले वीडियो मंगलवार को सौंपे गए.