ETV Bharat / bharat

पानीपत में महिला यूट्यूबर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार , कार में बंधक बनाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म

पानीपत : हरियाणा के पानीपत में महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी महिला यूट्यूबर सहित चार आरोपियों को थाना सदर पुलिस ने सिठाना गांव के अड्डे से गिरफ्तार किया है. पुरुष आरोपियों की पहचान गांव भालसी निवासी अमनदीप उर्फ अमन, गांव डाचर करनाल हाल सेक्टर-6 पानीपत निवासी अश्वनी, गांव कासनी झज्जर निवासी मोनू के रूप में हुई है.

जंगल में लकड़ी लेने गई थी पीड़िता : डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि "थाना सदर में पानीपत की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि वो 3 दिन पहले रिफाइनरी रोड के जंगल में लकड़ी लेने के लिए आई थी. वहां आस पास के गांवों की काफी महिलाएं लकड़ी और घास-फूस लेने के लिए आती हैं. इसी दौरान एक यूट्यूबर महिला एक गाड़ी में तीन युवकों को लेकर आई."

महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Etv Bharat)

महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म : उन्होंने आगे बताया कि "पीड़िता के मुताबिक महिला यूट्यूबर ने उसे युवकों के साथ संबंध बनाने के लिए कहा. नहीं मानने पर उसे जबर्दस्ती गाड़ी में डालकर जंगल ले जाया गया और उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इस दौरान महिला यूट्यूबर गाड़ी से थोड़ी दूरी पर डंडा लेकर पहरा देती रही. इसके बाद महिला यूट्यूबर ने उसे धमकी देते हुए कहा कि उसका वीडियो बना लिया गया है और अगर उसने किसी को बताया तो उसके वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा. साथ ही उसे जान से मार दिया जाएगा. तभी गांव की चार से पांच महिलाएं लकड़ी लेने के लिए आई और उन्हें देखकर आरोपी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए."