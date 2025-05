ETV Bharat / bharat

72 साल की बांग्लादेशी महिला की डबल सर्जरी, देश में पहली बार हुआ ऐसा; जानिए क्या थी प्रॉब्लम - COMBINED HEART BYPASS SURGERY

72-वर्षीय बांग्लादेशी मरीज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 26, 2025 at 6:05 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:18 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: डॉक्टरों ने एक दुर्लभ मेडिकल मामले में सफलता हासिल करते हुए एक जीवनरक्षक दोहरी सर्जरी को अंजाम दिया, जिसमें हार्ट बायपास सर्जरी (कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्टिंग) और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी (रेडिकल मेस्टेक्टॅमी) को एक ही सेशन में किया गया. डॉक्टरों का दावा है कि देश में इस तरह की यह पहली सर्जरी की गई है. दरअसल, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल ओखला के डॉक्टरों ने बांग्लादेश की 72-वर्षीय बुजुर्ग महिला की यह सफल सर्जरी की है.

Last Updated : May 26, 2025 at 6:18 PM IST