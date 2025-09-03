ETV Bharat / bharat

'जमानत की सजा तोड़ने वाले विदेशियों के लिए उचित नीति तैयार करें', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मई 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आरोपी एलेक्स डेविड को जमानत दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
Sumit Saxena

September 3, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को एक उपयुक्त नीति बनाने या ऐसी आगे की कार्रवाई शुरू करने पर विचार करना चाहिए जिससे विदेशी नागरिक देश में अपराध करने के बाद न्याय की राह से न भागें.

यह आदेश जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की बेंच ने पारित किया. बेंच ने एक नीति बनाने का सुझाव तब दिया जब उसे सूचित किया गया कि धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी एक विदेशी नागरिक जमानत की अवधि तोड़कर फरार हो गया है. बेंच ने यह आदेश 26 अगस्त, 2025 को पारित किया.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ध्यान दिलाया कि केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज कुमार भास्कर ठाकरे ने विदेश मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग के सलाहकार (कानूनी) द्वारा सॉलिसिटर जनरल को भेजे गए एक पत्र की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया.

पत्र में कहा गया है कि 6 अगस्त, 2025 के ईमेल के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि झारखंड के गिरिडीह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध मंत्रालय को प्राप्त हो गया है और उसकी विधिवत जांच के बाद, इसे 'पारस्परिकता के आश्वासन' के आधार पर संबंधित नाइजीरियाई अधिकारियों को भेजने के लिए भारतीय उच्चायोग, अबुजा, नाइजीरिया को भेज दिया गया है.

पत्र में कहा गया है, "हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अभाव में, नाइजीरियाई अधिकारी अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण करने की संभावना नहीं रखते हैं. उपरोक्त बातों से अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत को अवगत कराया जा सकता है."

पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के मई 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आरोपी एलेक्स डेविड को जमानत दी गई थी. हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, राज्य सरकार ने अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि डेविड जमानत की अवधि तोड़कर फरार हो गया है.

बेंच ने 26 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल को संबोधित इस तरह के पत्र के मद्देनजर और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में आपराधिक कार्यवाही का सामना करने वाले नाइजीरियाई नागरिक के प्रत्यर्पण के संबंध में नाइजीरिया और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय संधि नहीं है, इस याचिका को आगे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है, जमानत रद्द करने के आदेश की पुष्टि की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार को एक उचित नीति बनाने या आवश्यक और उचित समझी जाने वाली आगे की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार दिया जाता है ताकि विदेशी नागरिक भारत में अपराध करने के बाद न्याय की राह से न भागें."

डेविड पर धोखाधड़ी के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित कई अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था. केंद्र ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें आपराधिक मामलों में विदेश में जांच, अनुरोध पत्र जारी करने, पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोध और सम्मन, नोटिस और न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों की मौजूदगी का संकेत दिया गया. पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपने दिशानिर्देशों में सुझाए गए अनुसार उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था.

