फॉर्मूला ई रेस केस: ACB ने केटीआर पर मुकदमा चलाने की मांगी अनुमति, सरकार को लिखा पत्र

हैदराबादः फॉर्मूला ई रेस मामले में तेलंगाना के पूर्व मंत्री के.टी. रामा राव (केटीआर) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सरकार को पत्र लिखकर केटीआर और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है. सरकार केटीआर पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजेगी. बाकी आरोपियों पर सरकार खुद फैसला लेगी.

नौ महीने की जांच के बाद एसीबी इस नतीजे पर पहुंचा है कि आयोजन की प्रक्रिया में लेन-देन हुआ है. जांच में खुलासा हुआ कि इस दौरान हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) को 75.88 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि फॉर्मूला ई-ऑपरेशंस को 46 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा. एसीबी का आरोप है कि 44 करोड़ रुपये मूल्य के चुनावी बांड भारतीय राष्ट्र समिति के पास बदले में जमा किये गये.

विश्वसनीय जानकारी के अनुसार एसीबी रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि यूके कानूनों के तहत पंजीकृत कंपनी फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (एफईओ) ने सीजन 9-12 के लिए हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने का निर्णय लिया. इस उद्देश्य के लिए, ऐस नेक्स्टजेन प्राइवेट लिमिटेड ने 25 अक्टूबर 2022 को नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी) विभाग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया.

यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक (ऐस नेक्स्टजेन) कार्यक्रम के आयोजन की लागत वहन करेगा तथा मेजबान शहर (एमएयूडी) दौड़ के आयोजन के अनुसार ट्रैक की स्थापना करेगा. इस सीमा तक, एचएमडीए ने 11 फरवरी, 2023 को आयोजित सीजन-9 इवेंट के लिए एमएयूडी की ओर से 12 करोड़ रुपये खर्च किए. प्रायोजक ने दौड़ के आयोजन की लागत वहन की.

बाद में, एफईओ और प्रायोजक के बीच मतभेद पैदा हो गए. जिससे सीजन 10 के आयोजन में बाधा उत्पन्न हुई. जब प्रायोजक ने फीस का भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो सरकार द्वारा इसका भुगतान करने की संभावना पर चर्चा की गई. 27 सितंबर 2023 को एचएमडीए आयुक्त के रूप में अरविंद कुमार ने तत्कालीन नगर मंत्री केटीआर को प्रस्ताव भेजे थे.