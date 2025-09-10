ETV Bharat / bharat

फॉर्मूला ई रेस केस: ACB ने केटीआर पर मुकदमा चलाने की मांगी अनुमति, सरकार को लिखा पत्र

नौ महीने की जांच के बाद एसीबी इस नतीजे पर पहुंचा है कि फॉर्मूला ई रेस के आयोजन की प्रक्रिया में लेन-देन हुआ है.

Formula E race
एसीबी कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते केटीआर. (File Photo) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 2:13 PM IST

4 Min Read
हैदराबादः फॉर्मूला ई रेस मामले में तेलंगाना के पूर्व मंत्री के.टी. रामा राव (केटीआर) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सरकार को पत्र लिखकर केटीआर और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है. सरकार केटीआर पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजेगी. बाकी आरोपियों पर सरकार खुद फैसला लेगी.

नौ महीने की जांच के बाद एसीबी इस नतीजे पर पहुंचा है कि आयोजन की प्रक्रिया में लेन-देन हुआ है. जांच में खुलासा हुआ कि इस दौरान हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) को 75.88 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि फॉर्मूला ई-ऑपरेशंस को 46 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा. एसीबी का आरोप है कि 44 करोड़ रुपये मूल्य के चुनावी बांड भारतीय राष्ट्र समिति के पास बदले में जमा किये गये.

विश्वसनीय जानकारी के अनुसार एसीबी रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि यूके कानूनों के तहत पंजीकृत कंपनी फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (एफईओ) ने सीजन 9-12 के लिए हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने का निर्णय लिया. इस उद्देश्य के लिए, ऐस नेक्स्टजेन प्राइवेट लिमिटेड ने 25 अक्टूबर 2022 को नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी) विभाग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया.

यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक (ऐस नेक्स्टजेन) कार्यक्रम के आयोजन की लागत वहन करेगा तथा मेजबान शहर (एमएयूडी) दौड़ के आयोजन के अनुसार ट्रैक की स्थापना करेगा. इस सीमा तक, एचएमडीए ने 11 फरवरी, 2023 को आयोजित सीजन-9 इवेंट के लिए एमएयूडी की ओर से 12 करोड़ रुपये खर्च किए. प्रायोजक ने दौड़ के आयोजन की लागत वहन की.

बाद में, एफईओ और प्रायोजक के बीच मतभेद पैदा हो गए. जिससे सीजन 10 के आयोजन में बाधा उत्पन्न हुई. जब प्रायोजक ने फीस का भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो सरकार द्वारा इसका भुगतान करने की संभावना पर चर्चा की गई. 27 सितंबर 2023 को एचएमडीए आयुक्त के रूप में अरविंद कुमार ने तत्कालीन नगर मंत्री केटीआर को प्रस्ताव भेजे थे.

केटीआर ने ऐस नेक्स्टजेन की जगह एचएमडीए को प्रमोटर और मेजबान शहर बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. इस प्रक्रिया में एचएमडीए के फंड से कुल 54.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. यद्यपि 10 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दो किश्तों के भुगतान के बाद, 30 अक्टूबर, 2023 को FEO और MAUD के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

समझौते में कहा गया है कि सरकार 90 लाख पाउंड (90 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के अलावा, इस आयोजन के लिए आवश्यक ट्रैक निर्माण और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का भार भी वहन करेगी. यद्यपि 9 अक्टूबर से 4 दिसंबर, 2023 तक चुनाव आचार संहिता लागू थी, फिर भी चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त किए बिना भुगतान किया गया.

ज्ञातव्य है कि एसीबी द्वारा पहले से दर्ज एफआईआर में केटीआर को मुख्य आरोपी (A1), एचएमडीए के पूर्व कमिश्नर अरविंद कुमार को आरोपी नंबर 2 (A2) और एचएमडीए के तत्कालीन पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को आरोपी नंबर 3 (A3) नाम दिया गया था. जांच के दौरान, अंतरराष्ट्रीय खेल सलाहकार गौड़ा किरण मल्लेश्वर राव और एफईओ को भी आरोपी बनाया गया.

