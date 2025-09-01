नई दिल्ली: राजनीतिक दिग्गज जगदीप धनखड़, जो कई हफ़्ते पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही जनता की नजरों से दूर हैं. मध्य दिल्ली स्थित वीपी एन्क्लेव छोड़कर चले गए हैं. पीटीआई ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया कि वे दिल्ली स्थित एक निजी फार्महाउस में शिफ्ट हो गए हैं.

एक रिपोर्ट में उनके करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं और योग का अभ्यास कर रहे हैं. इस बीच सोमवार को एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धनखड़ का काफिला वीपी एन्क्लेव से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है

चौटाला फार्महाउस एक अंतरिम व्यवस्था

एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि उनके रहने के लिए चौटाला फार्महाउस में अंतरिम व्यवस्था की गई है. वह तब तक यहां रहेंगे, जब तक उन्हें टाइप-VIII आधिकारिक आवास आवंटित नहीं कर दिया जाता, जिसके वे पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते हकदार हैं.

राहुल का 'गायब' तंज

रिपोर्टों में कहा गया है कि धनखड़ के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को इस्तीफा देने की वजह जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिली नकदी के मुद्दे पर उन्हें हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार करना था. हालांकि, दिल्ली में उनके व्यवहार और सांसदों, खासकर कांग्रेस, आप और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के साथ उनकी बातचीत को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है.

हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके उत्तराधिकारी के चुनाव अभियान के दौरान उनके गायब होने की बात उठाई थी. गांधी ने दावा किया कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को बताया कि धनखड़ के स्वास्थ्य संबंधी कारणों का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है."

जगदीप धनखड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा?

बता दें कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें सभी सांसद मतदान करेंगे 9 सितंबर को होना है. मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा-नेतृत्व वाले एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है होना है.

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था. अगले उपराष्ट्रपति को पूरे पांच साल का कार्यकाल मिलेगा, न कि केवल शेष कार्यकाल. एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने पूर्व न्यायाधीश रेड्डी की उम्मीदवारी के साथ अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन किया है.

