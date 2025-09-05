पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पेंशन मंजूर, हर महीने मिलेंगे 42 हजार

ETV Bharat / bharat

जयपुर: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन मंजूर हो गई है. राजस्थान विधानसभा ने धनखड़ के आवेदन पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंजूरी जारी की. विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से पेंशन शुरू कर दी गई है. अब धनखड़ को हर महीने पूर्व विधायक की पेंशन और सुविधाएं मिलेंगी.

किशनगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक रहे थे धनखड़: धनखड़ 1993 से 1998 तक राजस्थान की किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे. पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी. जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद पूर्व विधायक की पेंशन बंद हो गई थी, अब उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक के तौर पर फिर से पेंशन शुरू करने के लिए आवेदन किया था. विधानसभा सचिवालय ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब पेंशन शुरू कर दी है.

इसे भी पढ़ें- पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मांगी पेंशन, कई रियायती सुविधाओं सहित मिलेगी इतनी मासिक राशि

42 हजार रुपए मिलेगी पेंशन: धनखड़ को हर महीने पूर्व विधायक के तौर पर करीब 42 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. वे एक बार विधायक रहे हैं. उनकी उम्र 75 साल है, ऐसे में उन्हें 20 प्रतिशत ज्यादा पेंशन मिलेगी. उन्हें 35 हजार प्रतिमाह का 20 फीसदी जोड़कर पेंशन मिलेगी. यह पेंशन 42 हजार रुपए होती है. विधायक का कार्यकाल पूरा होते ही पूर्व विधायक की पेंशन चालू हो जाती है. पूर्व विधायक अगर सरकार या संवैधानिक पद पर मनोनीत हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं या सैलरी वाले किसी पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो पेंशन बंद हो जाती है.

किसी भी सैलरी वाले पद पर जाने पर विधानसभा सचिवालय को इसकी सूचना दी जाती है, जिसके बाद पेंशन बंद हो जाती है. सरकारी पद से कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा सचिवालय को तय फॉर्मेट में आवेदन कर सूचना देनी होती है, जिसके बाद पेंशन फिर शुरू हो जाती है. जगदीप धनखड़ ने भी उसी प्रक्रिया के तहत आवेदन किया और उनकी पेंशन शुरू हो गई.