पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मांगी पेंशन, कई रियायती सुविधाओं सहित मिलेगी इतनी मासिक राशि - JAGDEEP DHANKHAR

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक के नाते पेंशन के लिए आवेदन किया है.

Former Vice President Jagdeep Dhankhar
पूर्व उराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2025 at 1:35 PM IST

जयपुर: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब पेंशन के लिए आवेदन दिया है. धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवदेन किया है. उन्होंने किशनगढ़ सीट से 1993 से लेकर 1998 तक विधायक रहने के नाते ये पेंशन मांगी है. धनखड़ के आवेदन की पुष्टि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की है. देवनानी ने कहा कि धनखड़ का आवेदन प्राप्त हो चुका है और इसे नियमानुसार प्रक्रिया में लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विधानसभा को समय पर सूचित किया जाएगा.

पूर्व विधायक के रूप में पेंशन का हक: जगदीप धनखड़ 1993 में कांग्रेस के टिकट पर किशनगढ़ सीट से विधायक चुने गए थे. वे राजस्थान की दसवीं विधानसभा के सदस्य रहे और 1994 से 1997 तक नियम समिति में भी शामिल थे. पूर्व विधायक होने के नाते उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलने का अधिकार है. वर्तमान में राजस्थान में पूर्व विधायकों को 35000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है. अगर कोई पूर्व विधायक 70 वर्ष से अधिक आयु का है, तो उसे 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी जाती है. चूंकि धनखड़ 74 वर्ष के हैं, इसलिए उन्हें 42000 प्रति माह पेंशन मिलने की संभावना है. इसके अलावा, उन्हें सरकारी बसों में यात्रा, इलाज में सहायता और सरकारी गेस्ट हाउस में रियायती दरों पर ठहरने की सुविधा भी दी जाएगी.

धनखड़ का राजनीतिक जीवन: आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ न तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में और न ही किसी अन्य कार्यक्रम में दिखें हैं. अभी तक उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया है. दरअसल, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझनू सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं. उन्हें चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी. धनखड़ 2019 से लेकर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे. इस दौरान उनका कार्यकाल सुर्खियों में बना रहा. अक्सर ममता बनर्जी की सरकार के साथ राजभवन की टकराव की खबरें सामने आती थीं. इसके बाद धनखड़ को केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया. वह 2022-25 तक इस पद पर रहे.

