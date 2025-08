ETV Bharat / bharat

"माँ होतीं तो मुझे थाम लेतीं,..." सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर बेटी बांसुरी हुईं भावुक, जानिए क्या था उनका आखिरी ट्वीट - SUSHMA SWARAJ DEATH ANNIVERSARY

पूर्व सीएम सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : August 6, 2025 at 10:48 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 11:12 AM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की पूर्व सीएम सुषमा स्वराज आज 6वीं पुण्यतिथि है. इसी मौके पर सुबह से ही सुषमा स्वराज के प्रशंसकों के साथ ही बड़े-बड़े नेता उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सुषमा स्वराज को याद करते हुए उनकी बेटी और लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक्स पर भावुक संदेश लिखा. उन्होंने लिखा- "छह बरस हो गए माँ… पर आज भी अनायास ही आँखें आपको ढूँढ लेती हैं, भीड़ में, संसद की तस्वीरों में, हर उस मोड़ पर जहाँ आप होतीं तो मुझे थाम लेतीं। छह बरस हो गए माँ… पर हर उपलब्धि पर दिल सबसे पहले आपकी आँखें तलाशता है, क्योंकि आपकी नज़र से मिली शाबाशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत होती थी।" -बांसुरी स्वराज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कुछ यूं किया याद सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा- सौम्यता, सादगी व नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति, ओजस्वी वक्ता, पूर्व विदेश मंत्री एवं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री 'पद्म विभूषण' सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी का जीवन जनकल्याण व देशसेवा को समर्पित रहा। विदेश मंत्री का दायित्व निभाते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय को आम जनता के साथ जोड़ने का अभूतपूर्व काम किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जनता के मुद्दों पर ध्यान देते हुए उसके समाधान हेतु अथक प्रयास किए। उनकी जनसेवा को समर्पित कार्यशैली से मार्गदर्शन प्राप्त कर दिल्ली की भाजपा सरकार भी जनकल्याण हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सुषमा दीदी का योगदान भारतीय राजनीति और समाज में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई नेता

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी मां और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया और अन्य पार्टी नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की. आइए जानते है कि सुषमा स्वराज के राजनीति सफर के बारे में बता दें कि, साल 1996 में दक्षिणी दिल्ली की सीट से सुषमा स्वराज पहली बार संसद पहुंची थीं. विदेश मंत्री तक के अपने सफर में सुषमा स्वराज ने कई चुनौतियों को पार किया. उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के अपने कुशल ज्ञान के लिए जाना जाता है. विपक्ष में रहते हुए भी अपने तीखे भाषणों से स्वराज ने कई बार सरकार को आईना दिखाया. मंत्री पद के दौरान भी उन्होंने विपक्षियों के हर हमले का जवाब बखूबी दिया. 6 अगस्त 2019 में दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का निधन हो गया था. सुषमा स्वराज ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. आपातकाल का पुरजोर विरोध करने के बाद वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गई थीं. सुषमा स्वराज भारतीय संसद की पहली और एकमात्र ऐसी महिला सदस्य थीं, जिन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लिमैण्टेरियन सम्मान मिला. तीन महीने के भीतर ही दे दिया था दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद सम्भाला था. हालांकि इस पद को तीन महीने भी सुषमा स्वराज के सान्निध्य का सौभाग्य नहीं मिला और 3 दिसम्बर 1998 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो गईं. कपिल सिब्बल, अजय माकन जैसे दिग्गजों को चुनाव में मात दी इससे पहले, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनावों में लगातार दो बार उन्होंने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी. 1996 में हुए चुनाव में सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के कपिल सिब्बल को एक लाख 14 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था, वहीं 1998 में उन्होंने कांग्रेस के अजय माकन को करीब एक लाख 20 हजार के मतों से मात दिया. 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी महज 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली सुषमा स्वराज ने कई केंद्रीय मंत्री पदों को सुशोभित किया. लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने नवम्बर 2018 में ही 2019 का लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी थी. मृत्यु से महज तीन घण्टे पहले अनुच्छेद 370 पर खुशी जताई लेकिन अपने अंतिम कार्यकाल में आम जन की समस्याओं से भी सीधे तौर पर रूबरू होने वाली यह पूर्व विदेश मंत्री सक्रिय राजनीति से दूर होने के बावजूद ट्विटर पर लगातार सक्रिय रहीं और इसे इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि अपने देहावसान से महज तीन घण्टे पहले उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए टवीट किया था. टवीट कर किया पीएम का धन्यवाद ट्वीटर पे लिखा था कि मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी. किसे पता था कि इस ट्वीट के साथ ही इस महान नेत्री को अपने पास बुलाने की ईश्वरीय प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी. ये भी पढ़ें- सुषमा स्वराज की जयंती पर बेटी बांसुरी का भावुक ट्वीट, जावड़ेकर ने भी किया याद - सुषमा स्वराज की 67वीं जयंती

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की पूर्व सीएम सुषमा स्वराज आज 6वीं पुण्यतिथि है. इसी मौके पर सुबह से ही सुषमा स्वराज के प्रशंसकों के साथ ही बड़े-बड़े नेता उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सुषमा स्वराज को याद करते हुए उनकी बेटी और लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक्स पर भावुक संदेश लिखा. उन्होंने लिखा- "छह बरस हो गए माँ… पर आज भी अनायास ही आँखें आपको ढूँढ लेती हैं, भीड़ में, संसद की तस्वीरों में, हर उस मोड़ पर जहाँ आप होतीं तो मुझे थाम लेतीं। छह बरस हो गए माँ… पर हर उपलब्धि पर दिल सबसे पहले आपकी आँखें तलाशता है, क्योंकि आपकी नज़र से मिली शाबाशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत होती थी।" -बांसुरी स्वराज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कुछ यूं किया याद सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा- सौम्यता, सादगी व नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति, ओजस्वी वक्ता, पूर्व विदेश मंत्री एवं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री 'पद्म विभूषण' सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी का जीवन जनकल्याण व देशसेवा को समर्पित रहा। विदेश मंत्री का दायित्व निभाते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय को आम जनता के साथ जोड़ने का अभूतपूर्व काम किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जनता के मुद्दों पर ध्यान देते हुए उसके समाधान हेतु अथक प्रयास किए। उनकी जनसेवा को समर्पित कार्यशैली से मार्गदर्शन प्राप्त कर दिल्ली की भाजपा सरकार भी जनकल्याण हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सुषमा दीदी का योगदान भारतीय राजनीति और समाज में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई नेता भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी मां और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया और अन्य पार्टी नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की. आइए जानते है कि सुषमा स्वराज के राजनीति सफर के बारे में बता दें कि, साल 1996 में दक्षिणी दिल्ली की सीट से सुषमा स्वराज पहली बार संसद पहुंची थीं. विदेश मंत्री तक के अपने सफर में सुषमा स्वराज ने कई चुनौतियों को पार किया. उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के अपने कुशल ज्ञान के लिए जाना जाता है. विपक्ष में रहते हुए भी अपने तीखे भाषणों से स्वराज ने कई बार सरकार को आईना दिखाया. मंत्री पद के दौरान भी उन्होंने विपक्षियों के हर हमले का जवाब बखूबी दिया. 6 अगस्त 2019 में दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का निधन हो गया था. सुषमा स्वराज ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. आपातकाल का पुरजोर विरोध करने के बाद वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गई थीं. सुषमा स्वराज भारतीय संसद की पहली और एकमात्र ऐसी महिला सदस्य थीं, जिन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लिमैण्टेरियन सम्मान मिला. तीन महीने के भीतर ही दे दिया था दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद सम्भाला था. हालांकि इस पद को तीन महीने भी सुषमा स्वराज के सान्निध्य का सौभाग्य नहीं मिला और 3 दिसम्बर 1998 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो गईं. कपिल सिब्बल, अजय माकन जैसे दिग्गजों को चुनाव में मात दी इससे पहले, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनावों में लगातार दो बार उन्होंने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी. 1996 में हुए चुनाव में सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के कपिल सिब्बल को एक लाख 14 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था, वहीं 1998 में उन्होंने कांग्रेस के अजय माकन को करीब एक लाख 20 हजार के मतों से मात दिया. 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी महज 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली सुषमा स्वराज ने कई केंद्रीय मंत्री पदों को सुशोभित किया. लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने नवम्बर 2018 में ही 2019 का लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी थी. मृत्यु से महज तीन घण्टे पहले अनुच्छेद 370 पर खुशी जताई लेकिन अपने अंतिम कार्यकाल में आम जन की समस्याओं से भी सीधे तौर पर रूबरू होने वाली यह पूर्व विदेश मंत्री सक्रिय राजनीति से दूर होने के बावजूद ट्विटर पर लगातार सक्रिय रहीं और इसे इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि अपने देहावसान से महज तीन घण्टे पहले उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए टवीट किया था. टवीट कर किया पीएम का धन्यवाद ट्वीटर पे लिखा था कि मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी. किसे पता था कि इस ट्वीट के साथ ही इस महान नेत्री को अपने पास बुलाने की ईश्वरीय प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी. ये भी पढ़ें- सुषमा स्वराज की जयंती पर बेटी बांसुरी का भावुक ट्वीट, जावड़ेकर ने भी किया याद - सुषमा स्वराज की 67वीं जयंती

Last Updated : August 6, 2025 at 11:12 AM IST