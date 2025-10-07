ETV Bharat / bharat

मैंने फिलिस्तीनियों में बेजोड़ इच्छाशक्ति और प्रेरणा देखी, गाजा में काम कर चुके मेनन का बयान

गाजा में यूनेस्को के शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख रहे मोहनन मेनन ने इजराइली हमलों में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताया.

मोहनन बी. मेनन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 9:06 PM IST

4 Min Read
एर्नाकुलम (केरल): संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के एक पूर्व अधिकारी ने गाजा की स्थिति के संबंध में कई मजबूत दावे किए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इजराइल की नीतियों ने शिक्षा को सक्रिय रूप से बाधित किया है. उन्होंने कहा कि संघर्ष में बड़ी संख्या में बच्चों का हताहत होना जनसंख्या में बड़ी कमी की ओर इशारा करता है.

गाजा क्षेत्र में यूनेस्को के शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले मोहनन बी. मेनन ने जीवन की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया और जीवित बचे फिलिस्तीनी बच्चों के लिए शिक्षा बहाल करने में आने वाली महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का खुलासा किया. ईटीवी भारत से बात करते हुए मेनन ने कहा कि गाजा में बच्चे, खासकर लड़कियां, अपनी पढ़ाई को लेकर "बेहद प्रेरित" हैं और शिक्षा को अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का महत्वपूर्ण जरिया मानती हैं. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने आवश्यक शैक्षिक सामग्री के प्रवेश को सक्रिय रूप से रोका, यहां तक कि पाठ्यपुस्तकों को भी "ज्वलनशील सामग्री" माना जिन्हें गाजा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी.

गाजा में अपने काम को याद करते हुए, मेनन ने पढ़ाए जाने वाले विषयों और बच्चों द्वारा अनुभव की गई वास्तविकता के बीच गंभीर विरोधाभास पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "स्कूलों में हम मानवाधिकार, शांति और मित्रता सिखाते हैं, लेकिन वहां के बच्चे इसके बिल्कुल विपरीत अनुभव करते हैं."

उन्होंने "मासूम बच्चों की दुखद क्षति" का उल्लेख किया, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है. उन्होंने कहा कि "उस भयावह स्थिति का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं हैं जहां एक कक्षा के 20 बच्चों में से आधे मारे जाते हैं." उन्होंने आगे कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान भी स्कूलों पर हमले हुए और बच्चों की हत्याएं हुईं.

मेनन ने खुलासा किया कि सहायताकर्मियों के सामने सबसे बड़ी मानसिक स्वास्थ्य चुनौती उन बच्चों को स्कूल वापस लाना था जो हमलों में बच गए थे. इन भयावह अनुभवों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा विशेषज्ञ मेनन को फिलिस्तीनी लोगों के लचीलेपन पर पूरा विश्वास है. उन्होंने कहा, "हमें बस यह देखना है कि इसमें कितने साल लगेंगे."

मेनन ने संघर्ष के बाद समुदाय की एक मजबूत वापसी की भविष्यवाणी की. मेनन ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनियों में "अद्वितीय इच्छाशक्ति और प्रेरणा" देखी है, जो नाजी नरसंहार के बाद यहूदियों के पुनरुत्थान के साथ एक ऐतिहासिक समानता दर्शाती है.

मेनन आज भी जॉर्डन में रहने वाले फिलिस्तीनी परिवारों के संपर्क में हैं, जिनमें से कई के रिश्तेदार गाजा में मारे गए हैं. मेनन ने बच्चों की मौत की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की, खासकर उन खबरों पर कि कई बच्चों को सिर के पिछले हिस्से में गोली मारकर हत्य कर दी गई. उनका मानना ​​है कि यह इस संदेह को बल देता है कि इजराइल जानबूझकर बच्चों को निशाना बना रहा है.

मेनन ने तीन साल फिलिस्तीनी बच्चों के साथ काम किया और उनका अपना दृष्टिकोण बदल गया. उन्होंने कहा कि उन्होंने आखिरकार इस क्षेत्र को छोड़ दिया क्योंकि वह अब उनकी कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते थे.

नरसंहार के आरोप और जनसांख्यिकीय बदलाव
यूनेस्को के पूर्व अधिकारी ने कहा कि इजराइल वर्तमान में जानबूझकर बड़ी संख्या में बच्चों की हत्या करके नरसंहार का प्रयास कर रहा है और इसका मूल लक्ष्य भविष्य में फिलिस्तीनी आबादी को कम करना हो सकता है. उन्होंने बताया कि 1947 में, फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदी आबादी केवल 15 प्रतिशत थी, जिसमें बहुसंख्यक अरब थे, जिनमें मुसलमान और ईसाई भी शामिल थे.

मेनन ने जोर देकर कहा कि दुनिया को संदेह है कि इजराइल जनसांख्यिकीय बहुमत स्थापित करने के लिए लोगों की हत्या कर रहा है. उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हाल ही में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि जहां कुछ अरब देशों ने पहले फिलिस्तीनी मुद्दे को सुलझाने में बहुत कम रुचि दिखाई थी, वहीं अब एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग को वैश्विक मान्यता मिल गई है. हालांकि, उन्हें इस संकट का शीघ्र समाधान नजर नहीं आ रहा है.

