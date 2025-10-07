ETV Bharat / bharat

मैंने फिलिस्तीनियों में बेजोड़ इच्छाशक्ति और प्रेरणा देखी, गाजा में काम कर चुके मेनन का बयान

एर्नाकुलम (केरल): संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के एक पूर्व अधिकारी ने गाजा की स्थिति के संबंध में कई मजबूत दावे किए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इजराइल की नीतियों ने शिक्षा को सक्रिय रूप से बाधित किया है. उन्होंने कहा कि संघर्ष में बड़ी संख्या में बच्चों का हताहत होना जनसंख्या में बड़ी कमी की ओर इशारा करता है.

गाजा क्षेत्र में यूनेस्को के शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले मोहनन बी. मेनन ने जीवन की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया और जीवित बचे फिलिस्तीनी बच्चों के लिए शिक्षा बहाल करने में आने वाली महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का खुलासा किया. ईटीवी भारत से बात करते हुए मेनन ने कहा कि गाजा में बच्चे, खासकर लड़कियां, अपनी पढ़ाई को लेकर "बेहद प्रेरित" हैं और शिक्षा को अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का महत्वपूर्ण जरिया मानती हैं. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने आवश्यक शैक्षिक सामग्री के प्रवेश को सक्रिय रूप से रोका, यहां तक कि पाठ्यपुस्तकों को भी "ज्वलनशील सामग्री" माना जिन्हें गाजा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी.

गाजा में अपने काम को याद करते हुए, मेनन ने पढ़ाए जाने वाले विषयों और बच्चों द्वारा अनुभव की गई वास्तविकता के बीच गंभीर विरोधाभास पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "स्कूलों में हम मानवाधिकार, शांति और मित्रता सिखाते हैं, लेकिन वहां के बच्चे इसके बिल्कुल विपरीत अनुभव करते हैं."

उन्होंने "मासूम बच्चों की दुखद क्षति" का उल्लेख किया, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है. उन्होंने कहा कि "उस भयावह स्थिति का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं हैं जहां एक कक्षा के 20 बच्चों में से आधे मारे जाते हैं." उन्होंने आगे कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान भी स्कूलों पर हमले हुए और बच्चों की हत्याएं हुईं.

मेनन ने खुलासा किया कि सहायताकर्मियों के सामने सबसे बड़ी मानसिक स्वास्थ्य चुनौती उन बच्चों को स्कूल वापस लाना था जो हमलों में बच गए थे. इन भयावह अनुभवों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा विशेषज्ञ मेनन को फिलिस्तीनी लोगों के लचीलेपन पर पूरा विश्वास है. उन्होंने कहा, "हमें बस यह देखना है कि इसमें कितने साल लगेंगे."

मेनन ने संघर्ष के बाद समुदाय की एक मजबूत वापसी की भविष्यवाणी की. मेनन ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनियों में "अद्वितीय इच्छाशक्ति और प्रेरणा" देखी है, जो नाजी नरसंहार के बाद यहूदियों के पुनरुत्थान के साथ एक ऐतिहासिक समानता दर्शाती है.