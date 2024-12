ETV Bharat / bharat

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन, सियासी गलियारों में शोक की लहर - FORMER PM MANMOHAN SINGH NO MORE

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : 1 hours ago | Updated : 43 minutes ago

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया है. इससे पहले तबीयत बिगड़ने पर गुरुवार शाम उन्हें दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था. डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1932 को पंजाब में हुआ था. उन्होंने 1952 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की. उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आर्थिक ट्रिपोस (Economic Tripos) पूरा किया. वहीं साल 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी. फिल. की उपाधि प्राप्त की. डॉ. मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षण कार्य भी किया.

इसके बाद वह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए और 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया. यूएनसीटीएडी (व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) सचिवालय में एक छोटे कार्यकाल के बाद, उन्हें 1987-1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया था. डॉ. मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री और लगभग 33 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद रहे. 1991 में वह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे और 1991 से 1996 तक तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे. उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में नई वित्तीय व प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत के लिए जाना जाता है.

