पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को बुखार के बाद मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Ex-PM Deve Gowda
पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा (फाइल फोटो) (ANI)
Published : October 7, 2025 at 8:03 PM IST

बेंगलुरु: पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को बुखार के बाद मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी. मणिपाल अस्पताल ने एक बयान में कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को संक्रमण के कारण ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम उनकी प्रगति पर नजर रख रही है.

बुखार के बाद देवेगौड़ा अस्पताल में भर्ती
परिवार के सदस्यों के मुताबिक, जनता दल (सेक्युलर) प्रमुख देवेगौड़ा (92) को बुखार था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. करीबी सूत्रों ने बताया कि गौड़ा को कुछ दिन और अस्पताल में रहना पड़ सकता है. राजनीति में सक्रिय रहने वाले देवेगौड़ा जेडीएस पार्टी की कई बैठकों में शामिल होते रहे हैं. इसके अलावा, वे राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में भी भाग लेते थे.

गारंटी योजनाओं के कारण कर्नाटक की वित्तीय स्थिति खराब हो गयी है : पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा
कुछ दिन पहले 3 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की जा रही ‘पांच गारंटी’ योजनाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है.

उन्होंने यह भी दावा किया था कि कलबुर्गी सहित उत्तरी कर्नाटक के छह जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है. जनता दल (सेक्युलर) प्रमुख ने कहा था कि वह जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए एक सप्ताह के भीतर कलबुर्गी और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे.

महाराष्ट्र द्वारा बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण भीमा और कृष्णा नदियों में बाढ़ आ गई है. कलबुर्गी, विजयपुरा, बीदर और यादगीर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. फसलों के नुकसान के अलावा, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मानव जीवन के साथ-साथ पशुधन की भी हानि हुई है.

