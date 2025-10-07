ETV Bharat / bharat

पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

बेंगलुरु: पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को बुखार के बाद मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी. मणिपाल अस्पताल ने एक बयान में कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को संक्रमण के कारण ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम उनकी प्रगति पर नजर रख रही है.

बुखार के बाद देवेगौड़ा अस्पताल में भर्ती

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, जनता दल (सेक्युलर) प्रमुख देवेगौड़ा (92) को बुखार था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. करीबी सूत्रों ने बताया कि गौड़ा को कुछ दिन और अस्पताल में रहना पड़ सकता है. राजनीति में सक्रिय रहने वाले देवेगौड़ा जेडीएस पार्टी की कई बैठकों में शामिल होते रहे हैं. इसके अलावा, वे राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में भी भाग लेते थे.

गारंटी योजनाओं के कारण कर्नाटक की वित्तीय स्थिति खराब हो गयी है : पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा

कुछ दिन पहले 3 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की जा रही ‘पांच गारंटी’ योजनाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है.