ओडिशा के पूर्व CM नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ी, भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती - NAVEEN PATNAIK

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री 78 वर्षीय नवीन पटनायक को तबीयत बिगड़ने के बाद भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Former Odisha CM Naveen Patnaik Hospitalised in bhubaneswar BJD Chief health updates
ओडिशा के पूर्व CM नवीन पटनायक (File / ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 7:53 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक की तबीयत रविवार को बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें भुवनेश्वर के एसयूएम अल्टीमेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया गया है कि उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया. पटनायक 78 साल के हैं.

सूत्रों के मुताबिक, बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष नवीन पटनायक की हालत स्थिर है. डॉक्टर उनका चिकित्सीय मूल्यांकन और उपचार कर रहे हैं. बीजद के एक नेता ने शुरुआत में बताया कि नवीन को निर्जलीकरण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक को रविवार शाम 5.15 बजे भुवनेश्वर के एसयूएम अल्टीमेट मेडिकेयर में भर्ती कराया गया. उनका इलाज निजी अस्पताल के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर डॉ. आलोक पाणिग्रही कर रहे हैं. अस्पताल ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है और उन पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है.

बता दें, 22 जून 2025 को नवीन पटनायक की मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में सर्वाइकल आर्थराइटिस के लिए रीढ़ की हड्डी की सफल सर्जरी हुई थी.

