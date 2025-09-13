ETV Bharat / bharat

बृजभूषण सिंह ने फिर बयानों से मचाया बवाल, इस बार डोनाल्ड ट्रंप को लपेटा, जानिये क्या कहा

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह हल्द्वानी गौलापार स्टेडियम पहुंचे थे. यहां उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिये.

बृजभूषण सिंह ने फिर बयानों से मचाया बवाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2025 at 7:47 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 8:12 PM IST

हल्द्वानी(उत्तराखंडः: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने हल्द्वानी में विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर ली हैं.अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में आयोजित राष्ट्रीय फेंसिंग गेम प्रतियोगिता के फाइनल में खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे बृजभूषण सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'पागल' कह दिया.

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले से जुड़े सवाल पर पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा “खेल की अपनी एक अलग दुनिया होती है. खेल भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से खेले जाते हैं. अंतरराष्ट्रीय खेलों में जाति या भाषा के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा खेल को खेल की भावना से देखनी चाहिए. उन्होंने कांग्रेस में निशान साधते हुए कहा उनकी सरकार में खेल को खत्म कर दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार खेलों को लेकर गंभीर है.

बृजभूषण सिंह ने फिर बयानों से मचाया बवाल (ETV BHARAT)

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा वर्तमान समय में भारत सरकार के खेल मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं. जिसके चलते देश में खेल के प्रति अच्छा माहौल बन रहा है. पहले काफी गंदगी हो गई थी. इस दौरान उन्होंने कहा उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के चलते प्रदेश को अलग पहचान मिली है. उन्होंने कहा उत्तराखंड में खेलों की अपार संभावनाएं हैं. भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा आने वाले समय में उत्तराखंड में कई खेल होने की संभावना है. यहां की खेल व्यवस्था बेहतर है.

इसी दौरान एक सवाल के जवाब में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सवाल पर भड़क गये. उन्होंने कहा “ये ट्रंप क्या है, पागल है ट्रंप. उन्होंने कहा हर बार ट्रंप का नाम लेना सही नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में आयोजित राष्ट्रीय फेंसिंग गेम प्रतियोगिता फाइनल के मौके पर फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता, नैनीताल विधायक सरिता आर्य और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी समेत कई लोग मौजूद रहे.

बता दें हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के फेंसिंग प्रतियोगिता में 28 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया. प्रतियोगिता की आखिरी दिन फाइनल मुकाबला खेला गया. जहां अंडर 17 खिलाड़ियों के अंतर्गत प्रतियोगिता के महिला वर्ग फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने गोल्ड मेडल, चंडीगढ़ ब्राउंज मेडल, पंजाब सिल्वर मेडल हासिल किया. पुरुष वर्ग में हरियाणा ने गोल्ड, मणिपुर ब्रॉंज, उत्तर प्रदेश में सिल्वर मेडल जीता.

Last Updated : September 13, 2025 at 8:12 PM IST

