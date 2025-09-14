पंजाब: पूर्व सांसद और शिअद नेता मोहिंदर केपी के बेटे की सड़क हादसे में मौत
पंजाब के जालंधर में एक सड़क हादसे में शिरोमणि अकाली दल के नेता व पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत हो गई.
Published : September 14, 2025 at 6:09 PM IST
चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता और पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के 36 वर्षीय बेटे रिची केपी की शनिवार रात करीब 10 बजे जालंधर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई.
बताया जाता है कि यह हादसा उस समय हुआ जब मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी मॉडल टाउन के माता रानी चौक के पास एक कार में सवार होकर जा रहे थे, जहां करीब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इसमें केपी के बेटे रिची की मौत हो गई. रिची के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी गर्दन भी टूट गई. हादसे के बारे में पता चला है कि क्रेटा कार ने पहले दो गाड़ियों को टक्कर मारी, फिर फॉर्च्यूनर कार में सवार रिची केपी को टक्कर मारी. बाकी गाड़ियों में बैठे लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रिची की हादसे में मौत हो गई.
सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल रिची केपी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस दुर्घटना पर परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और लिखा, 'हमें वरिष्ठ अकाली नेता और जालंधर से पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के पुत्र रिची केपी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है. इस दुखद घड़ी में हम उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.'
सुखबीर बादल ने शोक जताया
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जालंधर से शिरोमणि अकाली दल के नेता मोहिंदर सिंह केपी के युवा पुत्र रिची केपी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ.' गुरु साहिब दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.'
