ETV Bharat / bharat

पंजाब: पूर्व सांसद और शिअद नेता मोहिंदर केपी के बेटे की सड़क हादसे में मौत

पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी का बेटा रिची केपी ( @officeofssbadal )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 6:09 PM IST 2 Min Read