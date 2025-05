ETV Bharat / bharat

कितनी खतरनाक है ब्रह्मोस मिसाइल? जिससे घबरा गया था पाकिस्तान, जानिए किस-किस देश को दे चुका है भारत - BRAHMOS MISSILE INDIA

Published : May 20, 2025

किरनकांत शर्मा, देहरादून: बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी. जिसमें भारत ने सटीक निशाना लगातार पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया. जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने कई ड्रोन हमले किए. जिसका भारतीय सैन्य बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया. जिसके बाद भारत के अत्याधुनिक हथियार खासकर ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान घबराया हुआ है. वहीं, रूस और भारत के संयुक्त इस प्रोजेक्ट की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया के कई देश इसको अपने हथियारों के बेड़े में शामिल करना चाहते हैं. ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व एमडी और सीईओ रहे सुधीर मिश्रा ने अहम जानकारियां साझा की हैं. जानकारी देते ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व एमडी सुधीर मिश्रा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व एमडी ने बताई खासियतें: ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व एमडी सुधीर मिश्रा ने की मानें तो आज दुनिया के बड़े-बड़े देश इस मिसाइल को लेना चाहते हैं. उनके कार्यकाल के दौरान बनी इस मिसाइल की खासियत बताते हुए वे कहते हैं कि भारत के सशक्तिकरण में ब्रह्मोस मिसाइल एक महत्वपूर्ण हथियार है. यूं कह सकते हैं कि यह मिसाइल सबसे बड़ी और खतरनाक हथियार है. यह भारत के लिए एक मील का पत्थर भी है. क्योंकि, इसको हमने भारत में रहकर ही बनाया है. उन्होंने कहा कि जब भी इसका इस्तेमाल किया गया. इस मिसाइल ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मोस का कोई भी तोड़ नहीं है.

