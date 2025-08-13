नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लगातार विरोध हो रहा है. इसे लेकर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें मेनका गांधी और राहुल गांधी समेत कई एनिमल एक्टिविस्ट्स और बॉलिवुड सेलेब्स का नाम शमिल है. अब इस फेहरिस्त में दिल्ली के पूर्वी एलजी नजीब जंग का भी नाम जुड़ गया है.

दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग ने इस मुद्दे पर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए. उन्हें एक समिति बनानी चाहिए जिसमें पशु प्रेमी, पशु चिकित्सक और नगर निगम शामिल हों. दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से और समय देने का अनुरोध करना चाहिए.

कांग्रेस नेता भी आईं आगे: उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा, अगर कोर्ट कोई फैसला करता है तो उसे हमसे वादा करना होगा और गारंटी देनी होगी कि बंदर भी इधर-उधर नहीं घूमेंगे. कुत्तों की वजह से बंदर काबू में रहते हैं. यह समाज में एक पारिस्थितिक संतुलन है. बिना कुछ जाने उन्होंने यह फैसला ले लिया. पिछले साल दिल्ली-एनसीआर में 2000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 500 हत्याएं हुईं. वे इसका कोई स्वत: संज्ञान नहीं ले रहे हैं. कुत्तों के काटने से कोई मौत नहीं हुई है. अगर आप कुत्तों को सड़कों से हटाएंगे या उन्हें अमानवीय तरीके से मारेंगे, तो मैं इसके खिलाफ खड़ी रहूंगी. यही तरीका है. अगर आप कुत्तों को हटाएंगे तो एक पारिस्थितिक संतुलन खतरे में पड़ जाएगा.

26 हजार से अधिक मामले आए सामने: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि सभी जोन में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने में जमीन उपलब्ध कराने में कुछ समय लग सकता है. वहीं यह बात भी सामने आई थी कि दिल्ली में इस वर्ष अब तक कुत्तों के काटने के कुल 26,334 मामले सामने आए हैं. इसमें से 9,920 मामले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अस्पतालों में दर्ज किए गए, जबकि 15,010 मामले इसके एंटी-रेबीज टीकाकरण (एआरवी) केंद्रों पर दर्ज किए गए.

