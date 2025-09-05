समय से पहले जज को किया गया था रिटायर. पर, उन्होंने हार नहीं मानी. लड़ते रहे कानूनी जंग.
Published : September 5, 2025 at 5:11 PM IST
श्रीनगर: मुजफ़्फर इकबाल कुरैशी तीन दशकों से भी ज़्यादा समय तक जम्मू-कश्मीर की अदालतों में सुनवाई करते रहे, सबूतों का मूल्यांकन करते रहे और फैसले सुनाते रहे. लेकिन साल 2014 में, अपनी निर्धारित सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले, उन्हें अचानक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
गुरुवार (4 सितंबर) को, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने उस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि प्रक्रिया में खामियां थीं. साथ ही ये भी कहाकि कुरैशी को 60 वर्ष की आयु में स्वाभाविक रूप से सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए.
गौर करें तो कुरैशी का न्यायिक करियर 1983 में उस वक्त शुरू हुआ था, जब उन्हें मुंसिफ या न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था. वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद तक पहुंचे और लगातार दो वर्षों तक "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने के बाद 2010 में चयन ग्रेड में पदोन्नति भी प्राप्त की.
लेकिन जनवरी 2014 में, उनके 60वें जन्मदिन से कुछ हफ़्ते पहले, सरकार ने उच्च न्यायालय की सिफारिश पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दे दिया. इस फैसले में उनकी सेवा में "निरंतर उपयोगिता की हानि" का हवाला दिया गया.
प्रतिवादियों ने अदालत में दायर अपने जवाब में कहा था कि "2009 के नियमों के नियम 21 और 24 के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय को 50, पचपन, 58 वर्ष की आयु के बाद न्यायिक अधिकारियों की सेवा में निरंतर उपयोगिता का आकलन करना आवश्यक है... पूर्ण न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रतिवादी द्वारा मंजूरी दी गई है, जो बाध्यकारी हैं. तदनुसार, प्रतिवादी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का औपचारिक आदेश जारी किया गया था."
प्रतिवादियों ने अदालत में कहा था, "पूर्ण न्यायालय ने 3 जून, 2013 को अपनी बैठक में मुजफ़्फर इकबाल (यहां याचिकाकर्ता), बृज मोहन गुप्ता और शक्ति कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के क्रमशः 58 और 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा में निरंतर उपयोगिता के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन किया."
उन्होंने आगे कहा था, "... न्यायालय ने इन तीन अधिकारियों के पिछले रिकॉर्ड, एसीआर, कार्य विवरण और अन्य मामलों/रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने के बाद सिफारिश की थी कि इन तीन जिला न्यायाधीशों को सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाए. क्योंकि मुजफ्फर इकबाल कुरैशी (याचिकाकर्ता) और बृज मोहन गुप्ता के मामले में 58 वर्ष की आयु के बाद और शक्ति कुमार गुप्ता के मामले में 55 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने सेवा में अपनी निरंतर उपयोगिता खो दी है."
"तदनुसार, रजिस्ट्रार जनरल ने 11 जून, 2013 के संचार संख्या 3271/जीएस के माध्यम से अनुरोध किया कि सार्वजनिक हित में जिला न्यायाधीशों मुजफ्फर इकबाल कुरैशी, बृज मोहन गुप्ता और शक्ति कुमार गुप्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया जाए. उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में उच्च न्यायालय की सिफारिश तदनुसार कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की गई और कैबिनेट ने 29 नवंबर, 2013 के अपने निर्णय के माध्यम से इसे मंजूरी दे दी."
अदालत ने कहा, "...याचिकाकर्ता को 1 जनवरी, 2014 तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई, जब प्रतिवादी संख्या 1 (जम्मू-कश्मीर राज्य) द्वारा याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया." "यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश इस आधार पर जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा में अपनी उपयोगिता खो चुका था, लेकिन उस समय तक, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने में केवल दो महीने शेष थे."
कुरैशी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि अधूरे रिकॉर्ड के आधार पर उनके प्रदर्शन का गलत आकलन किया गया है और यह प्रक्रिया उनके 58 वर्ष की आयु से पहले पूरी हो जानी चाहिए थी. याचिकाकर्ता (मुजफ्फर कुरैशी) के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता जेड ए कुरैशी ने तर्क दिया कि न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा में बने रहने के लिए याचिकाकर्ता की उपयोगिता निर्धारित करने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही शुरू कर दी जानी चाहिए थी.
...न्यायिक सेवा के सदस्य की 58 वर्ष से अधिक सेवा में बने रहने के लिए उपयोगिता का आकलन करने के लिए निर्धारित अपेक्षित मानक होता है. जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त अभ्यास तब किया गया था, जब याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के लिए केवल 8 महीने बाकी थे. और वास्तव में, याचिकाकर्ता को एसडब्ल्यूपी संख्या 132/2014 के तहत उसकी सेवानिवृत्ति के दो महीने से भी कम समय पहले अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है." अधिवक्ता कुरैशी ने अदालत में ये तर्क दिया.
उन्होंने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को केवल वर्ष 2010 में योग्यता और दक्षता के आधार पर और वर्ष 2008 और 2009 के लिए चयन ग्रेड प्रदान किया गया था."...याचिकाकर्ता का प्रदर्शन उत्कृष्ट था, लेकिन केवल वर्ष 2010 के प्रदर्शन पर भरोसा करके और बाद के दो वर्षों के लिए समान प्रदर्शन पर विचार करके, जब संबंधित प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा एसीआर दर्ज नहीं की गई थी, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था." प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा एसीआर दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता."
हालांकि, प्रतिवादी के वकील, एडवोकेट आतिर जाविद कवूसा ने तर्क दिया कि "चूंकि याचिकाकर्ता की वर्ष 2011 और 2012 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) तैयार नहीं की जा सकी, इसलिए वर्ष 2010 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), जिसमें याचिकाकर्ता ने औसत रेटिंग प्राप्त की थी, पर वर्ष 2011 और 2012 के लिए भी विचार किया गया, जैसा कि पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव और उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार है, जिन्हें याचिकाकर्ता ने चुनौती नहीं दी है."
उन्होंने आगे कहा कि "एक अन्य न्यायिक अधिकारी, जिसे याचिकाकर्ता के साथ समय से पहले सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया गया था, ने अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने "शक्ति कुमार गुप्ता बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य" शीर्षक वाले मामले में इसे बरकरार रखा."
कुरैशी के वकील से सहमति जताते हुए, न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल और न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने अपने 15 पृष्ठ के आदेश में कहा कि अधिकारियों ने अनिवार्य नियमों का उल्लंघन किया है. "नियमों के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है.
अदालत ने कहा यह, "नियमों के अक्षरशः और मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि प्रावधानों का विलंबित अनुपालन प्रावधानों के मूल उद्देश्य और मंशा को ही विफल कर देगा. इस मामले में, नियमों के अधिदेश का और भी अधिक उल्लंघन हुआ है."
पीठ ने आगे कहा, "वकील कावूसा ने तर्क दिया कि शक्ति कुमार गुप्ता (सुप्रा) के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था. हमने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जांच की है और हम पाते हैं कि...
न्यायालय ने वर्ष 2009 की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के वर्ष 2010, 2011 और 2012 के कार्यों को औसत मानने के उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार नहीं किया है. ऐसा इसलिए, क्योंकि उक्त न्यायिक अधिकारी की वर्ष 2009 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) सही ढंग से तैयार नहीं की गई थी. हालांकि उसके विरुद्ध विभिन्न शिकायतों और उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए उक्त न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा है."
पीठ ने आगे कहा, "बृज मोहन गुप्ता के मामले में, सेवा में उनकी निरंतर उपयोगिता निर्धारित करने की प्रक्रिया उनके 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही शुरू और पूरी कर ली गई थी. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता का मामला शक्ति कुमार गुप्ता के मामले के समान है, जिन्हें भी याचिकाकर्ता के साथ समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया था."
पीठ ने आगे कहा, "रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2011, साल 2012 और 2013 के लिए किए गए कार्य विवरण भेजे थे, लेकिन बिना किसी निर्णय के और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी कारण से प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा उन वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) दर्ज नहीं की गई थी."
पीठ ने आगे कहा, "जैसा भी हो, संबंधित प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन न किए जाने के कारण यह अदालत उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती और इस प्रकार यह आधार क्षमादान दिखाने का आधार नहीं बन सकता."
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन यह भी उतना ही सच है कि 3 जून, 2013 का वह प्रस्ताव, जो पिछले वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के आधार पर याचिकाकर्ता के अगले दो वर्षों के प्रदर्शन के मूल्यांकन का आधार बना था, वर्ष 2012 में अस्तित्व में नहीं था, जब याचिकाकर्ता की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, 58 वर्ष की आयु के बाद भी उसकी उपयोगिता का निर्धारण किया जाना था."
न्यायाधीशों ने कुरैशी की प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार का दाग न होने का भी उल्लेख किया. फैसले में दर्ज किया गया, "रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार या अन्य किसी तरह का कोई आरोप नहीं है और उसकी ईमानदारी कभी संदिग्ध नहीं थी."
पीठ ने आगे कहा, "रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी 1 जनवरी, 2014 के सरकारी आदेश संख्या 08-एलडी (ए) और प्रतिवादी संख्या 2 के 11 जून, 2013 के संचार संख्या 3271/जीएस को रद्द किया जाता है. आवश्यक परिणाम के रूप में, याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त माना जाएगा."
