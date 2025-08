ETV Bharat / bharat

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, सर गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस - SHIBU SOREN PASSED AWAY

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : August 4, 2025 at 9:52 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 10:16 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का आज निधन हो गया है. उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली. इसकी जानकारी सर गंगाराम अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉ. एके भल्ला ने दी.उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह 8:56 मिनट पर उनका निधन हुआ. सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया. वह 81 वर्ष के थे और कई बीमारियों से जूझ रहे थे. अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने सुबह 8.56 उन्होंने अंतिम सांस ली. उन्हें पैरालाइसिस के बाद 19 जून को अस्पताल में भर्ती किया गया था. उसके बाद से वह लंबे समय तक आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहे.उनके निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके बेटे हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर सूचना देते हुए दुख व्यक्त किया है और बताया कि पिताजी के जाने से वे शून्य हो गए है. बीच बीच में कई बार वेंटीलेटर हट जाता था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बार-बार वेंटिलेटर पर लेना पड़ता था. लगातार इसी तरह की स्थिति पिछले डेढ़ महीने से बनी हुई थी. उसके बाद अब उनका निधन हो गया. उन्हें लंबे समय से किडनी की भी समस्या थी. किडनी की समस्या के चलते उनका इलाज अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए के भल्ला की निगरानी में चल रहा था.

Last Updated : August 4, 2025 at 10:16 AM IST