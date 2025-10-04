ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी. पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी.

पार्टी नेताओं ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला (87) को इस सप्ताह के शुरू में पेट में संक्रमण हो गया था और उन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा कि, पिछले कुछ दिनों से फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है. आज या कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है.

आगामी राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उम्मीदवार हो सकते हैं

87 वर्षीय अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता और श्रीनगर से पूर्व सांसद हैं. वे आगामी राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उम्मीदवार हैं. पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नामांकन की घोषणा नहीं की है, लेकिन कार्यसमिति की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा.