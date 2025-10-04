ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

पार्टी नेताओं ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला को इस सप्ताह के शुरू में पेट में संक्रमण हो गया था.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक
October 4, 2025

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी. पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी.

87 साल के फारूक अब्दुल्ला की तबीयत हुई खराब, अस्पताल में भर्ती
पार्टी नेताओं ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला (87) को इस सप्ताह के शुरू में पेट में संक्रमण हो गया था और उन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा कि, पिछले कुछ दिनों से फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है. आज या कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है.

आगामी राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उम्मीदवार हो सकते हैं
87 वर्षीय अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता और श्रीनगर से पूर्व सांसद हैं. वे आगामी राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उम्मीदवार हैं. पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नामांकन की घोषणा नहीं की है, लेकिन कार्यसमिति की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा.

इससे पहले, उन्होंने लद्दाख में हुई हिंसा पर पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. अब्दुल्ला ने नई दिल्ली से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया था क्योंकि चीन की सीमा से लगे इस केंद्र शासित प्रदेश में खालीपन का फायदा उठाया जा सकता है.

फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख के हालात को बताया था गंभीर
उन्होंने बताया, 'कोई न कोई इस कमी को पूरा करेगा. यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है. चीनी सीमा विवाद इससे जुड़ा है. वह मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता. प्रधानमंत्री इस समस्या से बाहर निकलने के लिए चीन क्यों गए?' अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार को बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए.'

