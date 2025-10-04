ETV Bharat / bharat

'जानलेवा कफ सिरप' को लेकर दिल्ली के डॉक्टरों ने कही ये बातें

'बच्चों को जो भी दवाई दी जाती है वह उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि वजन के अनुसार दी जाती है'

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 2:30 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 2:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजस्थान और मध्यपदेश में खांसी का सिरप पीने से हुई 11 बच्चों की मौत के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सिरप पीने से बच्चों की मौत कैसे हो गई. इसको लेकर ईटीवी भारत के रिपोर्टर राहुल चौहान ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व महासचिव डॉक्टर डीआर राय से बातचीत की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा...

डॉक्टर डीआर राय ने बताया कि सिरप मार्फिन साल्ट से युक्त होता है. अगर इस सिरप की डोज ज्यादा हो जाए तो वह बेहोशी भी पैदा कर देता है. बहुत ज्यादा सुखी खांसी होने पर लोगों को सिरप दिया जाता है. इससे खांसी जल्दी ठीक होती है. बच्चों के लिए ऐसे सिरप देना ठीक नहीं होता है. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो दवाई सप्लाई में आई है उसको ड्रग कंट्रोलर से जरूर चेक कराना चाहिए.

आईएमए के पूर्व महासचिव डॉक्टर डीआर राय (ETV Bharat)

वयस्कों के लिए भी जानलेवा हो सकती है सिरप

डॉक्टर राय ने कहा कि अगर सरकारी अस्पताल में भी इस तरह की दवा सप्लाई हो गई है तो ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहे हैं. सरकार को सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चहिए. उन्होंने कहा कि सिरप से मौत के मामले सामने आने के बाद इसको बनाने वाली कंपनी का मालिक अपने 40 कर्मचारियों को छुट्टी देकर फरार है. डॉ राय ने कहा कि इस सिरप को एडल्ट लोगों को ही काफी कम मात्रा में दिया जाता है. अधिक मात्रा में लेने से यह वयस्कों के लिए भी जानलेवा हो सकती है.

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी होती है सिरप की सप्लाई

आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ पुलिन गुप्ता ने बताया कि खांसी की दवा द‍िल्‍ली के अस्‍पतालों में मरीजों को दी जाती है. सूखी खांसी होने पर डॉक्‍टर दवा देते हैं. इससे मरीजों को जल्दी आराम मिलता है. उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को दवा देना खतरे से खाली नहीं है. कप सिरप बहुत सुरक्षित तो किसी के लिए भी नहीं होती है, क्योंकि इससे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान हो सकता है. ज्यादा डोज लेने से जान भी जा सकती है. यह बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है.

बच्चों को उम्र नहीं वजन के हिसाब से देनी चाहिए दवा

डॉक्टर पुलिन ने आगे यह भी कहा कि इस सिरप के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की दवाओं और सिरप के लिए यह नियम है कि बच्चों को जो भी दवाई दी जाती है वह उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि वजन के अनुसार दी जाती है. बड़ों में तो दवा की मात्रा को ज्यादा परेशानी होने पर जल्दी आराम मिलने के लिए एक या दो चम्मच कर देते हैं, लेकिन बच्चों में हमेशा बहुत सावधानी से वजन देखकर दवा देनी होती है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कम अनुभवी डॉक्टर है तो वह दवा की ज्यादा डोज बता सकता है और बच्चों में यही ओवरडोज हो जाती है. कई बार पेरेंट्स भी बिना डॉक्टरी सलाह के या ज्यादा खांसी होने पर यह सोचकर ज्यादा दवा दे देते हैं कि जल्दी आराम होगा, तो ऐसी स्थिति में यह नुकसानदेह हो जाती है. खांसी की दवा को पीते ही नींद आती है, वहीं अगर दवा की मात्रा ज्यादा होती है तो बेहोशी हो सकती है और उसी में जान भी जा सकती है. दवा की सामान्य मात्रा नुकसान नहीं पहुंचाती है.

डॉ. पुलिन ने बताया कि अगर दवा को सही तरीके से कोल्ड चेन में स्टोर नहीं किया गया है या मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसे बनाते और पैक करते वक्त सभी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है तो इस दवा में फंगस या बैक्टीरिया भी पैदा हो सकता है. इस वजह से भी दवा जानलेवा हो सकती है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : October 4, 2025 at 2:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

COUGH SYRUPS FOR CHILDDRY COUGH IN CHILDRENDOCTORS ON COUGH SYRUPSCHILD DEATH BY COUGH SYRUPSCOUGH SYRUPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.