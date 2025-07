ETV Bharat / bharat

पूर्व CRPF डीएसपी ने थाने के बाहर पहली पत्नी और बेटे को गोली मारी, प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है मामला - FORMER DSP SHOT HIS FIRST WIFE

अमृतसर में पूर्व डीएसपी ने पहली पत्नी और बेटे पर गोली चलाई, मामले की जांच करती पुलिस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 4, 2025 at 7:31 PM IST 2 Min Read

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में पूर्व सीआरपीएफ डीएसपी ने थाने के बाहर अपनी पहली पत्नी और बेटे को गोली मार दी. बेटे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि, महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है. प्रॉपर्टी विवाद का मामला

यह घटना अमृतसर के सदर थाने के बाहर हुई, जहां प्रॉपर्टी विवाद को लेकर तीन लोग थाने में आए थे. घटनास्थल पर मिली जानकारी के अनुसार थाने के अंदर कहासुनी के बाद पूर्व डीएसपी तरसेम सिंह बाहर आए और अपने पास रखी 32 बोर की पिस्तौल से गोलियां चला दीं. इस हमले में उसके बेटे बचित्तर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पहली पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. उन्हें तुरंत गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. अमृतसर में गोलीकांड, क्या बोली पुलिस (ETV Bharat)

क्या बोले थाना प्रभारी ऋषभ भोला

थाना प्रभारी एसीपी ऋषभ भोला ने बताया कि तरसेम सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि, इस गोली कांड में बचित्तर सिंह की मौत हो गई है. वहीं पहली पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गिरफ्तार पूर्व डीएसपी राजासांसी इलाके का रहने वाले हैं, पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अगले स्तर पर कानूनी कार्रवाई जारी है. पुलिस मामले की जांच करेगी

आखिर थाने के बाहर तीनों के बीच क्या बातचीत हुई, जिसके बाद विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाएगी और पता लगाएगी की आखिर क्यों डीएसपी ने इतना बड़ा कदम उठाया. क्या मामला सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ था, या फिर कुछ और था. पुलिस अब हर एंगल से इस मामले को सुलाझाने की कोशिश करेगी. इस घटना के तुरंत बाद आसपास पुलिस और लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. इस पारिवारिक विवाद ने अमृतसर में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आगे पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए पूर्व सीआरपीएफ डीएसपी से पूछताछ कर सकती है, ताकि असली सच्चाई सबके सामने आ सके. ये भी पढ़ें: पंजाब में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, पत्नी ने सरकार से मदद की लगाई गुहार