तालिबान सरकार के साथ भारत का जुड़ाव दक्षिण एशिया में उभरती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाता है : पूर्व राजनयिक
तालिबान नेता की भारत यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? इस पर पूर्व राजनयिक टीपी श्रीनिवासन और केपी फैबियन ने ईटीवी भारत के साथ विचार साझा किए.
Published : October 10, 2025 at 9:14 PM IST
तिरुवनंतपुरम : लंबे अंतराल के बाद भारत के अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं. भारत के राजनयिक संबंध, जो पहले तालिबान शासन के सत्ता में आने के बाद खराब हो गए थे, अब दूसरे तालिबान सरकार के तहत फिर से गर्म हो रहे हैं. हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आधिकारिक अतिथि के रूप में नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. कूटनीति विशेषज्ञ इस घटनाक्रम को एक रणनीतिक जुड़ाव बता रहे हैं.
पूर्व राजदूत और राजनयिक टी.पी. श्रीनिवासन ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत को अफगान सरकार के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर इसलिए मिला है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मतभेद हो गए हैं. हालांकि, मुझे नहीं लगता कि भारत ने उनके साथ संबंध बनाने में देरी की है."
उन्होंने कहा, "भारत के तालिबान के साथ कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहे. हम उनके कानूनों और महिलाओं के प्रति उनके रवैये से असहमत हैं. रूस को छोड़कर, किसी भी देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, और भारत ने भी अभी तक उन्हें मान्यता नहीं दी है.”
श्रीनिवासन ने बताया कि राजनयिक मान्यता आमतौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता किसके पास है. आम तौर पर, किसी देश के आंतरिक मुद्दे हमारे राजनयिक संबंधों को प्रभावित नहीं करते. हमारी नीति सत्ता में आए किसी भी व्यक्ति को मान्यता देने की है. लेकिन कुछ अपवाद भी रहे हैं—उदाहरण के लिए, जब मैं राजनयिक था, तब हमने एक बार कंबोडियाई सरकार को मान्यता नहीं दी थी, और न ही कुछ समय के लिए फ़िजी सरकार को. हालांकि, अफ़गानिस्तान के साथ संबंध भारत के लिए फ़ायदेमंद होंगे.
अफगानिस्तान और भारत के बीच दीर्घकालिक पारस्परिक हित हैं. वहीं, चीन अफगानिस्तान के तेल और खनिज क्षेत्रों में गहराई से शामिल रहा है.
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान तक फैले अमू दरिया बेसिन में लगभग 962 मिलियन बैरल कच्चा तेल और 52 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस है. चीन इन समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों को निशाना बना रहा है.
तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से, चीन ने सबसे अनुकूल रुख दिखाया है, जिसका मुख्य कारण लिथियम और अन्य खनिजों की बढ़ती मांग है. अफगानिस्तान में विदेशी मदद के बिना अपने खनन उद्योग का व्यवसायीकरण करने के लिए विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिसके कारण चीन एक उत्सुक साझेदार बन गया है.
झिंजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी (CAPEIC) ने तालिबान अधिकारियों के साथ 25 साल का तेल निकालने का समझौता किया है - जिसमें पहले वर्ष में 150 मिलियन डॉलर और 2026 तक 540 मिलियन डॉलर तक का निवेश किया जाएगा.
दूसरी ओर, भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चीन अफगानिस्तान के संसाधनों का पूरी तरह से दोहन न कर पाए. काबुल के साथ संबंधों को मजबूत करना भारत के सामरिक और आर्थिक हितों को भी पूरा करता है.
भारत ने पहले ही अफगानिस्तान में कई प्रमुख विकास परियोजनाएं शुरू की हैं - जिसमें काबुल में अफगान संसद भवन का निर्माण भी शामिल है, जो 90 मिलियन डॉलर का उपहार है और 2014 में पूरा हुआ तथा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया.
टी.पी. श्रीनिवासन ने कहा, "भारत में तालिबान के मंत्री की मेजबानी करके, नई दिल्ली ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान की है. यह यात्रा तालिबान सरकार को भारत की औपचारिक मान्यता की शुरुआत का प्रतीक हो सकती है."
पूर्व राजदूत और विदेश नीति विशेषज्ञ के.पी. फैबियन का मानना है कि भारत को तालिबान के साथ बहुत पहले ही बातचीत शुरू कर देनी चाहिए थी.
उन्होंने कहा, "जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो भारत को तुरंत संपर्क स्थापित करना चाहिए था. कूटनीति का मतलब है सत्ता में जो भी हो, उसके साथ संबंध बनाए रखना. महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन जैसे आंतरिक मुद्दों पर उनसे बचने के बजाय, भारत को उनसे बातचीत करके बदलाव लाने का आग्रह करना चाहिए था. यह अच्छी बात है कि अब यह गलती सुधारी जा रही है.”
फैबियन ने वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति की व्याख्या की
उन्होंने आगे कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, जबकि चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध और सैन्य सहयोग मजबूत हो रहे हैं. साथ ही, अमेरिका-पाकिस्तान संबंध बेहतर हो रहे हैं, जिसका एक कारण डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक हित भी हैं. इस संदर्भ में, अफगानिस्तान के साथ संबंधों में सुधार भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है."
उन्होंने कहा, "जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था, तब पाकिस्तान की आईएसआई उनके सलाहकार के रूप में काम करती थी. लेकिन अब यह रिश्ता कमजोर हो गया है. इसलिए, भारत का अफगानिस्तान के साथ जुड़ना उसके राष्ट्रीय हित में है. इसमें शामिल न होना मूर्खता होगी."
फैबियन ने अफगानिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला
उन्होंने कहा, "अफगानिस्तान के साथ हमारा पुराना और भावनात्मक रिश्ता है. इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय अभी भी वहां चल रहा है, हालांकि तालिबान के कब्जे के बाद उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
भारत को डॉक्टर और चिकित्सा सामग्री भेजने की पेशकश करनी चाहिए थी और इस बात पर जोर देना चाहिए था कि महिलाओं को वहां काम करने की अनुमति दी जाए. हमें कल्पनाशील कूटनीति की जरूरत है.”
इस संदर्भ में हाल के वैश्विक घटनाक्रम भी शामिल हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद कि अमेरिका बगराम एयरबेस को वापस ले सकता है, तालिबान ने दृढ़ता से जवाब दिया कि इसे सैन्य बल से नहीं लिया जा सकता.
हाल ही में, जब अफगानिस्तान ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से दूरी बना ली, तो उसने भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया.
फैबियन ने कहा, "अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव सकारात्मक है. हालांकि, हमें अन्य कूटनीतिक मोर्चों पर और भी प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है. हम ट्रंप के साथ बेहतर संबंध बनाए रख सकते थे."
इस बीच, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक सप्ताह की भारत यात्रा पर हैं.
उनका विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मिले हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलने का कार्यक्रम है. यह तालिबान प्रतिनिधिमंडल की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है.
ये भी पढ़ें- 'अफगान लोगों के साहस की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए', जानें ऐसा क्यों बोले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री?