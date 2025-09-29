दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, न देने पर जान से मारने की धमकी
रौनक खत्री ने डीसीपी को दी शिकायत में बताया कि उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय कॉल से धमकी मिली है.
Published : September 29, 2025 at 6:53 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रंगदारी और फिरौती मांगने वाला गिरोह लंबे समय से सक्रिय है. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री से गैंगस्टर रोहित गोडारा गिरोह के नाम पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी भी मिली है. इस संबंध में उन्होंने आउटर नॉर्थ डिस्टिक के डीसीपी को लिखित शिकायत देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
इंटरनेशनल कॉल से मांगी गई रकम-रौनक खत्री
रौनक खत्री ने डीसीपी को दी शिकायत में बताया है कि 29 सितंबर 2025 को दोपहर 12:44 बजे उनके मोबाइल नंबर पर एक अंतरराष्ट्रीय कॉल से धमकी मिली. कॉल करने वाले ने खुद को रोहित गोडारा गैंग से जुड़ा बताते हुए 5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगी और पैसा न देने पर उन्हें जान से मारने की चेतावनी भी दी. इसके तुरंत बाद उसी नंबर से उनके व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया, जिसमें वही धमकी व रंगदारी की मांग दोहराई गई है.
रौनक खत्री का कहना है कि इस धमकी के पीछे उनकी लगातार बढ़ती सार्वजनिक और राजनीतिक मौजूदगी है. ये उन्हें डराने-धमकाने व उनकी गतिविधियों को बाधित करने की साजिश हो सकती है. उन्होंने कहा है कि यह घटना न केवल गंभीर आपराधिक धमकी व रंगदारी का मामला है बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है.
रौनक खत्री ने पुलिस से की शिकायत
शिकायत में दी गई जानकारी में कहा है कि 29 सितंबर 2025, व्हाट्सएप पर दोपहर 12:44 बजे काल आई. सबूत के तौर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट रौनक खत्री ने पुलिस को दिया है. मामले में रौनक ने एफआईआर दर्ज करने, अंतरराष्ट्रीय कॉल के स्रोत की जांच करने, गैंग के संभावित कनेक्शन की पड़ताल करने व उनके निवास पर सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है.
इस घटना के बाद रौनक खत्री व उनके परिवार में दहशत का माहौल है. अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है. आरोपी तक पहुंच पाती है या नहीं.
डीसीपी आउटर नॉर्थ जिला स्वामी हरेश्वर विश्वनाथप्पा का कहना है कि मामले में ई–मेल के जरिए शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत की जांच कर एफआईआर दर्ज की जाएगी. अभी तक पीड़ित मिलने के लिए नहीं पहुंचा है. सिर्फ मेल से शिकायत की है.
