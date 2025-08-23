ETV Bharat / bharat

पूर्व भाकपा महासचिव और पूर्व सांसद सुरवरम सुधाकर रेड्डी का शुक्रवार रात हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित केयर अस्पताल में निधन हो गया.

Suravaram Sudhakar Reddy Died
पूर्व सांसद सुरवरम सुधाकर रेड्डी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता, पूर्व भाकपा महासचिव और पूर्व सांसद सुरवरम सुधाकर रेड्डी (83) का शुक्रवार रात निधन हो गया. वृद्धावस्था से संबंधित श्वसन संबंधी जटिलताओं के कारण हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां, इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. तेलंगाना आंदोलन के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सुधाकर रेड्डी का पार्थिव शरीर रविवार सुबह 10 बजे हैदराबाद स्थित भाकपा राज्य कार्यालय में कार्यकर्ताओं और आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. बाद में, पार्थिव शरीर गांधी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाएगा. सुधाकर रेड्डी के परिवार में उनकी पत्नी डॉ. बी.वी. विजयलक्ष्मी और दो बेटे निखिल और कपिल हैं. सुधाकर रेड्डी के पिता वेंकटरामी रेड्डी एक स्वतंत्रता सेनानी थे.

छात्र सक्रियता से राष्ट्रीय राजनीति तकः

सुधाकर रेड्डी जोगुलम्बा गडवाल जिले के उंडावल्ली मंडल के कंचुपाडु के रहने वाले थे. उनका जन्म 25 मार्च, 1942 को दादी के गांव कोंड्राओपल्ली, कोडेरू मंडल में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुरनूल में पूरी की. मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने स्कूल के लिए ब्लैकबोर्ड और पुस्तकों की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति उनका आकर्षण छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था.

तेलंगाना आंदोलन में भूमिकाः

शुरुआत में, भाकपा भाषाई राज्यों का समर्थन करती थी और अलग तेलंगाना का विरोध करती थी. क्योंकि उनका मानना ​​था कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को विशेष पैकेजों से दूर किया जा सकता है. बाद में, सुधाकर रेड्डी के नेतृत्व में पार्टी ने अपना रुख बदला और अलग राज्य का समर्थन किया. उन्होंने इस बदलाव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

नेताओं ने दी श्रद्धांजलिः

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की. उन्होंने याद किया कि संयुक्त महबूबनगर ज़िले के निवासी सुधाकर रेड्डी वामपंथी आंदोलनों और जन संघर्षों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के नेता बने.

बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें "तेलंगाना की धरती का सपूत" बताया. जिन्होंने अपना जीवन उत्पीड़ितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान सुधाकर रेड्डी की असाधारण भूमिका और एक जननेता के रूप में उनके योगदान को याद किया.

