ETV Bharat / bharat

वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं जो सीधा जोधपुर जेल भेज दिया- अशोक गहलोत

गहलोत ने कहा कि मणिपुर में हिंसा का माहौल बन रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसके कारण पहले से ही पता होंगे. पहले ही समय रहते बातचीत कर ली जाए, तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है. उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा को ढाई साल हो चुके हैं. इतना खून-खराबा हुआ. अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी की वहां की यात्रा के बाद भी हिंसा होने लग गई.

उदयपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर दौरे के दौरान राज्य और केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि मणिपुर हो या लद्दाख में हुई हिंसा का मामला, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार मुद्दों के साथ मिस हैंडलिंग कर रही है. उससे चीजें संभल नहीं रही. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में डालने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए. उन्होंने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में वर्तमान के कई मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की .

वांगचुक कोई आतंकवादी नहींः लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए गहलोत ने कहा कि एक्टिविस्ट वांगचुक वहां लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे थे. वे मोदी के बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं. अब अचानक क्या हुआ कि इनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए. उन्हें जेल में ही डाल दिया. ये इतने बड़े कौन से आतंकवादी हैं कि इन्हें सीधे जोधपुर जेल भेजना पड़ा? यह निर्णय क्यों लिया गया, यह समझ से परे है. सरकार इन सब मामलों को मिसहैंडल कर रही है.

जेलों में व्यवस्था और गैंगस्टर पर सवाल: जेल के अंदर सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने कहा कि जेलों में व्यवस्था नहीं है, वहां लोगों को मोबाइल फोन मिलते हैं. खबरें आती हैं कि गैंगस्टर जेल के अंदर से ऑपरेट करने लगे हैं. ये खबरें सच हैं या झूठ, इसका स्पष्टीकरण गृह मंत्रालय को करना चाहिए, लेकिन ये खबरें आती रहती हैं. यह जो कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, देश हित में नहीं है. देश की बॉर्डर एरिया, चाहे लद्दाख हो, चाहे मणिपुर या जम्मू-कश्मीर हो या और कोई इलाके हों, वहां शांति स्थापित रहनी चाहिए. प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का माहौल रहना चाहिए, वो हमारे देश हित में है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी की सभा पर गहलोत का वार, कन्हैयालाल मामले में चुप्पी पर उठाए सवाल

जैन को पार्टी में शामिल करना पार्टी का निर्णय: बाड़मेर से कांग्रेस नेता मेवाराम जैन को पार्टी में पुनः शामिल करने संबंधी प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, 'यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति द्वारा की गई सिफारिशों और सबकी राय के बाद कल-परसों फैसला हुआ है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोच समझकर ही फैसला किया होगा.' पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि इस देश को कांग्रेस विचारधारा की जरूरत है. यह विचारधारा सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ ले कर चलती है, इसलिए देश हित में कांग्रेस मजबूत बनना जरूरी है. यह तभी संभव है जब छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मतभेद भुलाकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेंगे.

कन्हैयालाल हत्याकांड पर केंद्र को घेरा: कन्हैयालाल हत्याकांड के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तक परिवार को न्याय मिल जाना चाहिए था. हमारी सरकार ने आरोपियों को चार घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था. हमारी सरकार होती, तो अब तक न्याय मिल चुका होता और आरोपियों को फांसी हो चुकी होती.