भोपाल: वोट चोरी के मुद्दे पर जब विपक्ष ने संसद के बाहर सड़क तक मार्च किया है. तब इस पूरे मामले में ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का बड़ा बयान सामने आया है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर रावत ने कहा है कि इस समय चुनाव आयोग को चाहिए इन सभी आरोपों की जांच करा ले. मैं अगर इस समय अपनी पुरानी भूमिका में होता तो जो शिकायत की गई है उन तथ्यों की जांच करवाता. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरह सक्षम है.

ओपी रावत ने कहा, मैं तथ्यों की जांच कराता

देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने ईटीवी भारत से वोट चोरी के मुद्दे पर खास बातचीत की. उनसे सवाल किया गया कि अगर वे आज मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में होते तो राहुल गांधी ने जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं उस पर उनका क्या रुख होता? इस सवाल पर ओपी रावत ने कहा कि "मैं तो सीधे तौर पर तथ्यों की जांच करवाता और यही करना भी चाहिए.

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने ईटीवी भारत से स्पेशल बात की (ETV Bharat)

जो तथ्य किसी भी नेता ने पेश किए हैं. मैं उनकी जांच करवा लेता और सारे तथ्य जनता के सामने रख देता. सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ जाता ताकि जनता को ये भरोसा हो जाए कि चुनाव आयोग में जो भी शिकायतें आती हैं, चुनाव आयोग हर शिकायत को गंभीरता से लेता है और उसकी चिंता करता है. उनकी निष्पक्षता से जांच करता है और सारे तथ्यों को जनता के सामने रखता है."

'राहुल गांधी ने जो बताया वो आम गलतियां हैं'

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव आयोग पर लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कहा है कि "जो उन्होंने कहा है कि डुप्लीकेट मतदाता हैं. दो-तीन जगह नाम लिखे हुए हैं. अगर इस तरह की चीजें कहीं हैं तो ये आम गलतियां हैं जो देखने में आती है. यही वजह है कि चुनाव आयोग ने डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटो रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया और पूरी कोशिश की कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जा सके."

चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम (ETV Bharat)

'चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम'

ओपी रावत ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "जब से चुनाव आयोग बना है. 1950 से तब से आज तक सारे घटनाक्रम अगर देखें जाएं तो चुनाव आयोग ने हमेशा से ही फ्री फेयर क्रेडेबल इलेक्शन डिलीवर किए हैं. जो कि सारी पार्टियों ने शिरोधार्य किए है. ब्लड लेस ट्रांसफर ऑफ पावर हर चुनाव के बाद हुआ है.

कभी किसी दूसरी डेमोक्रेसी की तरह खून खराबा नहीं हुआ. सबसे विकसित देश विश्व का वहां राष्ट्रपति चुनाव के बाद कैपेटोल का घेराव हुआ, हिंसा हुई. हमारे यहां ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई. किसी चुनाव में नहीं हुई." उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्षम है.

राहुल गांधी ने जो बताया वो आम गलतियां हैं (ETV Bharat)

रावत ने बिहार में करवाया था पहला चुनाव

ओपी रावत ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनके कार्यकाल में पहला चुनाव बिहार का ही हुआ था. उनका कार्यकाल 2015 से लेकर 2018 तक का था. इस दौरान उन्होंने 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव करवाए थे.

कम रिसोर्स में तैयार हुई साढ़े 7 करोड़ की मतदाता सूची

पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने आजादी के बाद हुए चुनाव का जिक्र करते हुए बताया कि "उस समय देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे. तब अंग्रेजों ने सेठों और पढ़े लिखे लोगों को ही मताधिकार का अधिकार दिया था. तब 4 करोड़ की मतदाता सूची 1950 में बनी थी. कानून भी बन रहा था और 1951 में फिर चुनाव होने थे. साढ़े 17 करोड़ की मतदाता सूची तैयार हुई थी.