पूर्व विधायक से 31 लाख की ठगी, जानें क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, लुटेरों से कैसे बचाएं खजाना

बेंगलुरु: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी बनकर जालसाजों ने कथित तौर पर कर्नाटक के बीदर जिले के औरद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील को "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले में फंसाया और ₹30.99 लाख की ठगी कर ली. आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

घोटाला: फर्जी सीबीआई कॉल और धमकियां: 12 अगस्त को, पूर्व विधायक को कथित तौर पर एक जालसाज का फोन आया जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया. उसने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध के पास श्री वकील के बैंक खाते का विवरण और एटीएम कार्ड मिला है. फोन करने वाले ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

बाद में, एक अन्य व्यक्ति ने, जो खुद को जांच अधिकारी बता रहा था, श्री वकील से संपर्क किया. उनकी व्यक्तिगत और संपत्ति संबंधी जानकारी हासिल की और उन्हें बताया कि उन्हें "डिजिटल गिरफ़्तार" कर लिया गया है.

एक फर्जी अदालती ड्रामा: अगले ही दिन, धोखेबाजों ने वीडियो कॉल के जरिए एक फर्जी ऑनलाइन "अदालत" का नाटक रचा. खुद को जज बताते हुए, एक आरोपी ने श्री वकील से एक शपथपत्र पर हस्ताक्षर करवाए. इसमें कहा गया था कि वह निर्दोष हैं, फिर उन्हें आरटीजीएस के जरिए एक निर्धारित बैंक खाते में सुरक्षा जमा के तौर पर ₹10 लाख जमा करने का आदेश दिया गया. इस आश्वासन के साथ कि "जांच" के बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा.

अगले 8 दिनों में, 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच, धोखेबाजों ने कई लेनदेन के जरिए पूर्व विधायक से कुल ₹30.99 लाख निकाल लिए. जब ​​वादा किया गया पैसा वापस नहीं आया और आरोपी ने जवाब देना बंद कर दिया. तो श्री वकील को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने सीआईडी ​​के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

डिजिटल गिरफ़्तारी क्या है? साइबर अपराधी वीडियो कॉल के जरिए पुलिस या प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों पर बैंक खातों, आधार या सिम कार्ड के अवैध इस्तेमाल, या यहां तक कि उनके नाम पर ड्रग्स रखने जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें धमकाते हैं. पीड़ितों से कहा जाता है कि जब तक "जांच" पूरी न हो जाए, तब तक वीडियो कॉल बंद न करें.

आखिरकार, गिरफ्तारी से बचने या अपना नाम साफ करने की शर्त के तौर पर उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है. दरअसल, यह किसी व्यक्ति को स्क्रीन के सामने "लगभग बंदी" बनाकर पैसे ऐंठने का एक तरीका है - एक ऐसी तकनीक जिसे अब "डिजिटल गिरफ्तारी" कहा जाता है.