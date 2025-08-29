रांची: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत ने झारखंड की चार प्रमुख खेल हस्तियों से विशेष बातचीत की. इनमें द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता बॉक्सिंग कोच बीबी मोहंती, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे, पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी मनोहर टोपनो और अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज मधुमिता कुमारी शामिल हैं. सभी ने खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएँ दीं और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की खेल यात्रा को प्रेरणादायक बताया.

मेजर ध्यानचंद: खेल जगत की अनमोल धरोहर

द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता बॉक्सिंग कोच बीबी मोहंती ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस हर खिलाड़ी के लिए गर्व का अवसर है. उन्होंने कहा, "मेजर ध्यानचंद न केवल भारतीय हॉकी, बल्कि विश्व खेल जगत की महान हस्ती हैं. उनकी खेल भावना और अनुशासन आज भी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. हमें युवाओं को यह संदेश देना चाहिए कि खेल सिर्फ़ करियर नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी है."

खिलाड़ियों का बयान (ईटीवी भारत)

झारखंड की हॉकी परंपरा को गर्व

भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे ने झारखंड की हॉकी परंपरा पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "झारखंड हॉकी का गढ़ रहा है और यहां की बेटियों ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है. राष्ट्रीय खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि अनुशासन, संघर्ष और समर्पण से ही खेल में ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं. मैं चाहती हूं कि नई पीढ़ी हॉकी के साथ-साथ अन्य खेलों में भी अपनी प्रतिभा दिखाए और मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों से प्रेरणा ले."

ओलंपिक का सफ़र: मेहनत और धैर्य की मिसाल

पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी मनोहर टोपनो ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए कठिन परिश्रम पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय खेल दिवस यह संदेश देता है कि प्रतिभा चाहे कहीं से भी आए, अगर मेहनत और धैर्य हो तो उसे पहचान ज़रूर मिलती है. झारखंड के खिलाड़ियों में वह काबिलियत है कि वे आने वाले समय में देश को कई ओलंपिक पदक दिला सकते हैं."

तीरंदाजी में झारखंड की चमक

अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज मधुमिता कुमारी ने झारखंड की खेल प्रतिभाओं की सराहना की. उन्होंने कहा, "झारखंड की धरती खेल प्रतिभाओं से समृद्ध है, विशेषकर तीरंदाजी में यहां के खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. राष्ट्रीय खेल दिवस हमें अपनी जड़ों और खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है. सरकार और समाज के सहयोग से झारखंड से और भी चैंपियन खिलाड़ी निकलेंगे."

झारखंड में खेल दिवस का उत्साह

चारों खेल हस्तियों ने इस बात पर खुशी जताई कि झारखंड में राष्ट्रीय खेल दिवस को उत्साह के साथ मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर न केवल खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाते हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को खेलों की ओर प्रेरित करते हैं. राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है. झारखंड जैसे राज्य, जिसने देश को कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ें:

राष्ट्रीय खेल दिवस विशेष: झारखंड की पहली महिला हॉकी कप्तान सुमराय टेटे, सिमडेगा से विश्व पटल तक

राष्ट्रीय खेल दिवस विशेष: खेल प्रतिभा का गढ़ झारखंड, मेडल तो मिले, नौकरी में अब भी सम्मान अधूरा