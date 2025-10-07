'भारत-ब्रिटेन के बीच विकास के नए अवसर खुल रहे हैं': अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत को क्यों लग रहा ऐसा?
अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध मजबूत हुए हैं.
Published : October 7, 2025 at 2:49 PM IST
संतू दास.
नई दिल्ली: यूनाइटेड किंगडम (यूके) के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 अक्टूबर से दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने मंगलवार को कहा कि हाल के वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध मजबूत हुए हैं और दोनों देश अच्छी प्रगति की ओर अग्रसर हैं. उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच कुछ मुद्दे हैं, लेकिन जैसे-जैसे दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ेंगे, उन्हें सुलझा लिया जाएगा.
पूर्व राजदूत का दृष्टिकोणः
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा के सवाल पर मीरा शंकर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि संबंध अच्छी प्रगति की ओर अग्रसर हैं. दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दे भी हैं. लेकिन, उम्मीद है कि आगे बढ़ने के साथ ही उनका समाधान हो जाएगा." दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का उल्लेख करते हुए शंकर ने कहा, कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के नए अवसर प्रदान करेगा.
भारत और ब्रिटेन ने जुलाई में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए थे, जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है जो उनकी दीर्घकालिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है. यह मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच आयात या निर्यात शुल्कों को कम या हटाकर, और वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए व्यापार बाधाओं को कम करके व्यापार को आसान बनाने के लिए एक समझौता है.
इंडिया-यूके व्यापारः
भारत सरकार के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 56 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है. 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य है. पूर्व राजदूत ने 'कोंकण अभ्यास' का भी ज़िक्र किया, जिसका उद्देश्य समुद्र में भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं की संयुक्त समुद्री और हवाई क्षमताओं को बढ़ाना है.
उन्होंने कहा, "ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय लोगों के लिए मुक्त आव्रजन नीति को स्वीकार किए बिना यूरोपीय संघ के साथ अपनी व्यापार व्यवस्था में सुधार करने पर भी विचार कर रहा है. इसलिए, वे यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते में कुछ सुधारों पर विचार करेंगे. अगर ऐसा होता है, तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ में प्रवेश का एक प्रवेश द्वार भी बन सकता है."
पीएम स्टारमर की पहली आधिकारिक भारत यात्राः
पिछले हफ़्ते, विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक विज्ञप्ति में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8-9 अक्टूबर को भारत आएंगे. यह प्रधानमंत्री स्टारमर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी." 9 अक्टूबर को मुंबई में, दोनों प्रधानमंत्री 'विजन 2035' के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे.
वे मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भी शामिल होंगे. इसमें कहा गया है कि ये नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों से भी मिलेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह यात्रा 23-24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की यूके यात्रा से उत्पन्न गति और सार को और आगे बढ़ाएगी. यह भारत और यूके के भविष्योन्मुखी साझेदारी के निर्माण के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी."
इसे भी पढ़ेंः