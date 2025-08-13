चेन्नई: अल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के पूर्व राज्यसभा सदस्य वी मैत्रेयन ने आज मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) का दामन थाम लिया.

मैत्रेयन ने चेन्नई के तेयनाम्पेट स्थित पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और डीएमके में शामिल हो गए. इस अवसर पर मंत्री दुरई मुरुगन, ईवी वेलु, केएन नेहरू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

चेन्नई के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ मैत्रेयन 1991 में भाजपा में शामिल हुए थे. वे 1999 तक बीजेपी में रहे और फिर जयललिता की उपस्थिति में अन्नाद्रमुक में शामिल हो गए. साल 2002 में, वे अन्नाद्रमुक की ओर से राज्यसभा के लिए भी चुने गए. इसके बाद, वे तीन बार अन्नाद्रमुक की ओर से सांसद चुने गए.

जयललिता के निधन के बाद, मैत्रेयन ओट्टाकराथेवर पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) के समर्थक बन गए. उनके इस कदम के चलते उन्हें अन्नाद्रमुक से निकाल दिया गया. इसके बाद, वह 2023 में फिर से भाजपा में शामिल हो गए. इस बीच, 2024 में, वह एडप्पादी पलानीस्वामी की उपस्थिति में फिर से अन्नाद्रमुक में शामिल हो गए.

इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों से एडप्पादी पलानीस्वामी (ईपीएस) से असंतुष्ट मैत्रेयन आज मुख्यमंत्री स्टालिन की उपस्थिति में द्रमुक में शामिल हो गए. मैत्रेयन के द्रमुक में शामिल होने के बाद, ईपीएस ने उन्हें अन्नाद्रमुक से निकालने का आदेश दिया है.

