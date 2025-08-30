ETV Bharat / bharat

UKFTI के दीक्षांत समारोह में पास आउट हुए 37 वन रेंजर, मध्य प्रदेश के जंगलों की करेंगे सुरक्षा - FOREST RANGER PASSING OUT PARADE

18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मध्य प्रदेश के 37 प्रशिक्षु वन रेंजर बनकर उत्तराखंड की तर्ज पर एमपी के वनों की रक्षा करेंगे

FOREST RANGER PASSING OUT PARADE
यूकेएफटी का दीक्षांत समारोह (Photo- ETV Bharat)
हल्द्वानी: उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी (एफटीआई) में शनिवार को 35 वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. इसमें मध्य प्रदेश के प्रशिक्षणार्थी 18 माह की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वन क्षेत्राधिकारी बन गए हैं. पासिंग आउट परेड के बाद इन वन रेंजर्स को प्रमाण पत्र दिए गए. इस मौके पर उनके परिजन मौजूद थे.

वन रेंजरों की पासिंग आउट परेड: उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि विवेक पांडेय अपर प्रमुख वन संरक्षक मौजूद रहे. उन्होंने दीक्षांत समारोह में शामिल 37 वन रेंजर कैडर की परेड की सलामी ली. इसके बाद उनको प्रमाण पत्र दिए गए. उन्होंने ट्रेनिंग पूर्ण करने वाले अफसरों को जंगलात की नौकरी के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि विषम हालातों में भी जंगल की नौकरी करनी होगी. रेंजरों को नेचर बचाने का जिम्मा मिला है और हमेशा प्रकृति के करीब रहने का सुनहरा मौका मिला है. यह जिम्मेदारी सभी को बखूबी निभानी होगी.

वन रेंजरों का दीक्षांत समारोह (Video- ETV Bharat)

यूकेएफटीआई का दीक्षांत समारोह: अपर प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि-

आप लोगों को 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है. ट्रेनिंग के दौरान सभी ने कड़ी मेहनत की है. उत्तराखंड जंगल आधारित प्रदेश है. जो भी कैडेट यहां से ट्रेनिंग लेकर जाएगा, वह बेहतर काम कर सकेगा. आप सभी रेंजरों को उत्तराखंड के जंगलों में की जाने वाली सुरक्षा की सभी तकनीकी जानकारी दी गई हैं. इसी तकनीकी जानकारी के माध्यम से मध्य प्रदेश में अपने जंगलों की सुरक्षा कर सकेंगे.
-विवेक पांडे, अपर प्रमुख वन संरक्षक-

18 महीने की ट्रेनिंग के बाद बने वन रेंजर: अपर वन संरक्षक ने कहा कि कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद आप पास आउट होकर वन क्षेत्र अधिकारी बने हैं. हमें खुशी है कि अब उत्तराखंड आधारित तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर मध्य प्रदेश के जंगलों की सुरक्षा करेंगे. पास आउट होने के बाद रेंजरों में काफी उत्साह देखा गया. नए रेंजरों ने अपनी टोपियां उछालकर जश्न मनाया. इस दौरान उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे. अपने नौनिहालों के रेंजर बनने पर परिवार वालों में भी खुशी देखी गई. इस दौरान परिवार वालों ने भी उनको बैच लगाकर सम्मानित किया.

37 वन रेंजर संभालेंगे मध्य प्रदेश के वनों की कमान: गौरतलब है कि उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में हल्द्वानी में वानिकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में उच्चीकृत किया गया. यहां वन पालकों का प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया. वर्ष 2009 में उत्तराखंड वन विभाग में महिला वनरक्षकों की भर्ती के बाद उपलब्ध अवसंरचनात्मक (Infrastructural) सुविधाओं के कारण महिला वनरक्षकों के लिए यूएफटीए हल्द्वानी में प्रशिक्षण शुरू किया गया. पुरुष वनरक्षकों को अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता रहा. हाल ही में जेआईसीए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इसके चयन के बाद से अकादमी पुरुषों और महिलाओं दोनों वनरक्षकों के लिए नियमित प्रवेश प्रशिक्षण की तैयारी कर रही है. आज उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण केंद्र में उत्तराखंड के साथ-साथ कई राज्यों के प्रशिक्षु यहां पर प्रशिक्षण लेते हैं.
