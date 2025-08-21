पलामूः जिला में वन्य जीवों का शिकार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. जिसमें अंधविश्वास और जड़ी बूटी का बातें भी जांच में पता चली है. ग्रामीण बाघ या अन्य वन्य जीव का शिकार अंधविश्वास के लिए और जड़ी बूटी के लिए कर रहे हैं.

दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बुधवार को बाघ समेत अन्य वन जीव का शिकार करने वाले नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार शिकारी ने पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के समक्ष कई बड़े खुलासे किए है.

पलामू में बाघ के शिकार को लेकर बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

इन शिकारियों के पास से बाग को फंसाने वाला फंदा और जाल बरामद किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में से एक तपेश्वर सिंह बाघ के शिकार में एक्सपर्ट है. तपेश्वर सिंह लातेहार के गारू थाना क्षेत्र के कुई का रहने वाला है. तपेश्वर सिंह ने पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के समक्ष कई बड़े खुलासे किए हैं. तपेश्वर सिंह को बाहर के लोगों ने बाघ का शिकार करने के लिए ट्रेनिंग दिया था.

10 वर्ष पहले बाघ का किया था शिकार, पूरे गांव में बांटा गया था अंग

तपेश्वर सिंह ने 10 वर्ष पहले पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ का शिकार किया था. शिकार के बाद बाघ के अंग और खाल को पूरे गांव में बांटा था. जबकि अन्य गिरफ्तार आरोपियों ने हाथी समेत अन्य वन्य जीव का शिकार किया है. गिरफ्तार शिकारी अंधविश्वास और जड़ी बूटी के लिए वन्य जीव का शिकार कर रहे हैं और ग्रामीणों के बीच इस बांट रहे हैं. गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वन्य जीव के अंग को लेकर कई मान्यता है, ग्रामीण उन अंगों को अपने घरों में रखते है. कई बने जीव के अंगों से जड़ी बूटी का निर्माण किया जाता है जिससे दर्द, बुखार समेत अन्य तरह के बीमारियों का इलाज होता है.

गिरफ्तार शिकारियों से बरामद हथियार (ETV Bharat)

बाघ को सामान्य तौर पर टाइगर ट्रैप (फंदा) का इस्तेमाल कर शिकार किया जाता है. हालांकि भरठुआ बंदूक का भी इस्तेमाल होता है. हालांकि फंदा लगाने के बाद शिकार आसान हो जाता है. कई लोग अपने अपने तरीके से शिकार करते है. बाघ के मांस एवं अंग को गांव में ही इस्तेमाल किया था. आगे के लिंक को भी तलाशा जा रहा है. स्थानीय आस्था और मेडिसीन की भी बात निकल कर सामने आई है. बाघ के अलावा हाथी एवं अन्य वन्य जीव की भी शिकार की जानकारी मिली है. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर.

राजस्थान से जुड़ा लिंक, जड़ी बूटी बेचने वाले ने सिखाया था तरीका

अगस्त 2024 में झारखंड के जमशेदपुर के इलाके में तेंदुए की खाल बरामद की गयी थी. बरामद खाल पलामू टाइगर रिजर्व के तेंदुए का था. उसे दौरान इस बात का खुलासा हुआ था कि राजस्थान की एक टीम जड़ी बूटी बचने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दाखिल हुए थे. यह टीम पलामू के चैनपुर के इलाके में बाग का शिकार करने की ट्रेनिंग स्थानीय लोगों को दिया था. उसे दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि बाघ का शिकार भी हुआ है. उसे दौरान राजस्थान के लोगों के द्वारा बाघ के शिकार में इस्तेमाल होने वाले उपकरण को भी दिया गया था.

