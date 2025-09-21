ETV Bharat / bharat

बिहार में 4 सूडानी और 1 बोलीविया का नागरिक गिरफ्तार, छानबीन में जुटी IB

मोतिहारी: नेपाल में हिंसा के बाद बॉर्डर पर सख्ती के बावजूद बिहार में 5 विदेशी नागरिक प्रवेश कर गए. SSB ने सतर्कता के साथ सभी को गिरफ्तार कर लिया है. पांचों विदेशी नागरिक में 4 सूडानी और एक बोलीवियन शामिल है. सभी नेपाल सीमा से होकर भारत क्षेत्र में प्रवेश किए हैं.

मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के अनुसार पकड़े गए विदेशियों में सूडान के अब्दुल फितह (44), रमा सिद्दीकी (38), अली अब्दुल गफ्फार (27), अहमद डफआला (37), और बोलीविया का मिगुएल सोलानो चावेज (32) शामिल हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है.

पटना जाने के फिराक में थे विदेशी: एसपी ने बताया कि SSB को सूचना मिली कि पांच विदेशी नागरिक भारत के सीमा क्षेत्र में प्रवेश किए हैं. सभी मोतिहारी बस स्टैंड से बस में सवार होकर 20 सितंबर की रात 9 बजे पटना जाने वाले थे. पहले से एक व्यक्ति इन सभी का बस का टिकट करा चुका था.

बस स्टैंड से गिरफ्तार: पुलिस ने बताया कि जब पुलिस मोतिहारी बस स्टैंड में छापेमारी करने पहुंची तो बचने के लिए ये लोग बस स्टैंड परिसर में छिप थे. इसी दौरान पुलिस की नजर पड़ी कि पांच लोग अंधेरा में खुद को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं. इसी दौरान सभी को गिरफ्तार कर लिया गया.