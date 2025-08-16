नई दिल्ली: भारत ने शनिवार को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध पर हुई शिखर बैठक का स्वागत किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई शिखर बैठक का स्वागत किया. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, "भारत, अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक का स्वागत करता है. शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है. भारत, शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना करता है. आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है. दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है."
Statement by Official Spokesperson⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 16, 2025
🔗 https://t.co/JqRCJGLFcD pic.twitter.com/v8OFmoUSKs
बता दें कि अमेरिकी राज्य अलास्का में भारतीय समयानुसार शुक्रवार की देर रात राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के मुद्दे पर बातचीत हुई. करीब तीन घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई. संभावित युद्धविराम पर एक विस्तृत चर्चा की गयी. हालांकि दोनों नेता किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए.
ट्रंप ने कहा कि "जब तक कोई समझौता नहीं होता, तब तक कोई समझौता नहीं होता." अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाद में अलास्का से रवाना होने से पहले फॉक्स न्यूज़ चैनल को बताया कि "इसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी ज़ेलेंस्की पर हो सकती है." उन्होंने यह भी कहा कि इसमें यूरोपीय देशों की भी कुछ भागीदारी होगी.
#WATCH | Alaska, USA | " ... today, when president trump says had he been the president back then, there would have been no war, and i am quite sure it would indeed be so...," says russian president vladimir putin— ANI (@ANI) August 15, 2025
he also says, "in 2022 during the last contact with the previous… pic.twitter.com/jJQJ4VQ91t
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2022 में सत्ता में होते तो रूस-यूक्रेन संघर्ष शायद कभी नहीं होता. बता दें कि पूरे विश्व समुदाय की इस वार्ता पर निगाहें टिकी थीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले और उसके तुरंत बाद कई बार युद्ध विराम कराने दावे किए थे. ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि वो अगर राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध ही शुरू नहीं होता.
इसे भी पढ़ेंः
- अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन
- अलास्का वार्ता के बाद ट्रंप बोले- कई मुद्दे अभी बाकी, जल्द ही नाटो और जेलेंस्की को फोन करेंगे
- अलास्का मीटिंग: पुतिन बोले- अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता
- अलास्का बैठक में ट्रंप और पुतिन के बीच सीजफायर का ऐलान नहीं, जानें वार्ता को ट्रंप ने दिए कितने नंबर