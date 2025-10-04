ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम में विदेशी भाषा पढ़ाने वाली टीचर के साथ गैंगरेप, 4 जिम ट्रेनरों ने दिया वारदात को अंजाम

हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं चारों आरोपी: पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया. पकड़े गए आरोपियों में 2 युवक योगेश और अभिषेक उर्फ मोंटू हरियाणा के नारनौल के निवासी हैं. वहीं नीरज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का निवासी है और गौरव हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है.

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम में एक बड़े स्कूल में विदेशी भाषा पढ़ाने वाली शिक्षिका के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. मामले के चारों आरोपी जिम ट्रेनर और जुंबा डांस की कोचिंग देने का काम करते हैं. पीड़ित महिला शिक्षिका की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 64(1), 70(1) के तहत महिला थाना पूर्व में 2 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था. मामला एक अक्टूबर देर रात की है.

सितंबर में आरोपी गौरव से हुई थी दोस्ती: पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो अपने परिजनों के साथ गुरुग्राम में रहती है. गुरुग्राम में एक बड़े प्राइवेट स्कूल में विदेशी भाषा पढ़ाती है. इसी साल सितंबर महीने में एक पार्टी के दौरान आरोपी गौरव से दोस्ती हुई थी. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का अपना-अपना मोबाइल नंबर दिया. इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी. इसी बीच बुधवार (1 अक्टूबर) को दिल्ली से एक पार्टी में शामिल होकर वापस लौट रही थी. उसी वक्त करीबन रात एक बजे गौरव ने उससे संपर्क किया. फोन पर हुई बातचीत के बाद गुरुग्राम के महिला थाना पूर्व के इलाके में दोनों की मुलाकात हुई.

नीरज के कमरे पर वारदात को दिया गया अंजाम: गौरव पीड़िता को लेकर मामले के दूसरे आरोपी नीरज के रूम पर लेकर गया, उस समय कमरे में कोई और नहीं था. इसके बाद गौरव ने उसके साथ रेप किया. इसके बाद उसने फोन कर नीरज को वहां बुलाया. नीरज ने भी उससे जबरदस्ती रेप किया. इसके बाद नीरज और गौरव ने मौके पर अपने दोस्त योगेश और अभिषेक को वहां बुला लिया. इसके बाद इन दोनों ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया. इस दौरान पीड़िता बार-बार गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आरोपियों ने एक नहीं सुनी. वारदात के बाद 2 अक्टूबर की सुबह किसी तरह पीड़िता घर पहुंची और मामले की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद महिला थाना पूर्व में पीड़िता ने एफआईआर करवाई.